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В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки - РИА Новости, 19.12.2023
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09:37 19.12.2023 (обновлено: 17:04 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/metro-1916640468.html
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки - РИА Новости, 19.12.2023
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки
В начале января в Москве временно закроют участок оранжевой линии метро, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:37
2023-12-19T17:04
общество
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В начале января в Москве временно закроют участок оранжевой линии метро, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. "С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", — говорится в сообщении.В дептрансе пояснили, что в эти дни МОЭК будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе рядом с метро. Отмечается, что движение ограничили для безопасности пассажиров.Участок закроют в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно.От "Новых Черемушек" до "Октябрьской" запустят бесплатные автобусы КМ, зайти в метро повторно можно будет без оплаты. На станциях будут дежурить специальные сотрудники, которые подскажут маршрут.
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общество, москва, моэк, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
Общество, Москва, МОЭК, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки

Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют с 3 по 8 января

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В начале января в Москве временно закроют участок оранжевой линии метро, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.
"С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", — говорится в сообщении.
В дептрансе пояснили, что в эти дни МОЭК будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе рядом с метро. Отмечается, что движение ограничили для безопасности пассажиров.
Участок закроют в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно.
От "Новых Черемушек" до "Октябрьской" запустят бесплатные автобусы КМ, зайти в метро повторно можно будет без оплаты. На станциях будут дежурить специальные сотрудники, которые подскажут маршрут.
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