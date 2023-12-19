https://ria.ru/20231219/metro-1916640468.html

В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки

В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки - РИА Новости, 19.12.2023

В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки

В начале января в Москве временно закроют участок оранжевой линии метро, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:37

2023-12-19T09:37

2023-12-19T17:04

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В начале января в Москве временно закроют участок оранжевой линии метро, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. "С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", — говорится в сообщении.В дептрансе пояснили, что в эти дни МОЭК будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе рядом с метро. Отмечается, что движение ограничили для безопасности пассажиров.Участок закроют в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно.От "Новых Черемушек" до "Октябрьской" запустят бесплатные автобусы КМ, зайти в метро повторно можно будет без оплаты. На станциях будут дежурить специальные сотрудники, которые подскажут маршрут.

https://ria.ru/20231215/poezd-1915986740.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, моэк, городское хозяйство москвы, московский метрополитен