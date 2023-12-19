https://ria.ru/20231219/metro-1916640468.html
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки - РИА Новости, 19.12.2023
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки
В начале января в Москве временно закроют участок оранжевой линии метро, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:37
2023-12-19T09:37
2023-12-19T17:04
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В начале января в Москве временно закроют участок оранжевой линии метро, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. "С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", — говорится в сообщении.В дептрансе пояснили, что в эти дни МОЭК будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе рядом с метро. Отмечается, что движение ограничили для безопасности пассажиров.Участок закроют в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно.От "Новых Черемушек" до "Октябрьской" запустят бесплатные автобусы КМ, зайти в метро повторно можно будет без оплаты. На станциях будут дежурить специальные сотрудники, которые подскажут маршрут.
https://ria.ru/20231215/poezd-1915986740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, моэк, городское хозяйство москвы, московский метрополитен
Общество, Москва, МОЭК, Городское хозяйство Москвы, Московский метрополитен
В московском метро в январе временно закроют участок оранжевой ветки
Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют с 3 по 8 января