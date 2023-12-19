https://ria.ru/20231219/mcdonalds-1916834710.html
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's - РИА Новости, 19.12.2023
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's
Священник освятил открывшийся во Львове ресторан американской сети быстрого питания McDonald's, пишут украинские СМИ, при этом не уточняя, к какой именно церкви РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:41
2023-12-19T23:41
2023-12-19T23:41
львов
mcdonald's corporation
страна.ua
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238127_117:0:2522:1353_1920x0_80_0_0_914e01aa1b3928cef981e2f0a7097304.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Священник освятил открывшийся во Львове ресторан американской сети быстрого питания McDonald's, пишут украинские СМИ, при этом не уточняя, к какой именно церкви принадлежит священнослужитель. "Во Львове открытие нового McDonald"s прошло с освящением", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале, вместе с которым приводится фотография совершения религиозного обряда. "Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается", - добавило издание. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20231106/smi-1907683887.html
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238127_418:0:2222:1353_1920x0_80_0_0_086f1f3157d1ab7a40181b1c902e14c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, mcdonald's corporation, страна.ua, московский патриархат
Львов, McDonald's Corporation, Страна.ua, Московский Патриархат
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's
Страна.ua: во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's