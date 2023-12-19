https://ria.ru/20231219/mcdonalds-1916834710.html

Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's

Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's - РИА Новости, 19.12.2023

Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's

Священник освятил открывшийся во Львове ресторан американской сети быстрого питания McDonald's, пишут украинские СМИ, при этом не уточняя, к какой именно церкви РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:41

2023-12-19T23:41

2023-12-19T23:41

львов

mcdonald's corporation

страна.ua

московский патриархат

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Священник освятил открывшийся во Львове ресторан американской сети быстрого питания McDonald's, пишут украинские СМИ, при этом не уточняя, к какой именно церкви принадлежит священнослужитель. "Во Львове открытие нового McDonald"s прошло с освящением", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале, вместе с которым приводится фотография совершения религиозного обряда. "Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается", - добавило издание. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20231106/smi-1907683887.html

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львов, mcdonald's corporation, страна.ua, московский патриархат