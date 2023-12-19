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Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's - РИА Новости, 19.12.2023
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23:41 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/mcdonalds-1916834710.html
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's - РИА Новости, 19.12.2023
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's
Священник освятил открывшийся во Львове ресторан американской сети быстрого питания McDonald's, пишут украинские СМИ, при этом не уточняя, к какой именно церкви РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:41
2023-12-19T23:41
львов
mcdonald's corporation
страна.ua
московский патриархат
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Священник освятил открывшийся во Львове ресторан американской сети быстрого питания McDonald's, пишут украинские СМИ, при этом не уточняя, к какой именно церкви принадлежит священнослужитель. "Во Львове открытие нового McDonald"s прошло с освящением", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале, вместе с которым приводится фотография совершения религиозного обряда. "Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается", - добавило издание. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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РИА Новости
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львов, mcdonald's corporation, страна.ua, московский патриархат
Львов, McDonald's Corporation, Страна.ua, Московский Патриархат
Во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's

Страна.ua: во Львове священник освятил открывшийся ресторан McDonald's

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска на ресторане "Макдоналдс"
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска на ресторане "Макдоналдс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Священник освятил открывшийся во Львове ресторан американской сети быстрого питания McDonald's, пишут украинские СМИ, при этом не уточняя, к какой именно церкви принадлежит священнослужитель.
«
"Во Львове открытие нового McDonald"s прошло с освящением", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в Telegram-канале, вместе с которым приводится фотография совершения религиозного обряда.
«
"Священник какой церкви проводил освящение, не сообщается", - добавило издание.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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ЛьвовMcDonald's CorporationСтрана.uaМосковский Патриархат
 
 
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