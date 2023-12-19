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Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники

Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники - РИА Новости, 19.12.2023

Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники

Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул в России не планируется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:21

2023-12-19T13:21

2023-12-19T13:21

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул в России не планируется, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики", - говорится в сообщении. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов. "В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 миллионов человек", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231219/voz-1916621684.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, общество