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Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники - РИА Новости, 19.12.2023
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13:21 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/maska-1916690742.html
Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники
Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники - РИА Новости, 19.12.2023
Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники
Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул в России не планируется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:21
2023-12-19T13:21
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул в России не планируется, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики", - говорится в сообщении. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов. "В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 миллионов человек", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Россия, Общество
Роспотребнадзор не планирует вводить масочный режим в новогодние праздники

Роспотребнадзор: введение масочного режима в новогодние каникулы не планируется

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка в метро
Девушка в метро - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение обязательного масочного режима и ограничений на период новогодних праздников и каникул в России не планируется, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"В России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул, однако стоит не забывать о правилах личной профилактики", - говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов.
"В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 миллионов человек", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
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