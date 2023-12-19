https://ria.ru/20231219/manevr-1916644400.html

"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России

"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России - РИА Новости, 19.12.2023

"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России

Россия не завершит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:08

2023-12-19T10:08

2023-12-19T10:08

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия не завершит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале."Одесса всегда была русскоговорящим городом, как и Харьков, так что ничто не закончится, пока их не возьмут под контроль", — отметил эксперт.Он также добавил, что западное вмешательство никак не поможет Украине, поскольку никто из союзников Киева не готов или хочет действительно напрямую помогать украинцам в конфликте с Россией."Я не вижу никаких доказательств того, что норвежцы, испанцы, французы, немцы, греки или поляки готовы пойти в "великий крестовый поход" на Восток ради "спасения Украины", — резюмировал Макгрегор.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей, заявлял, что Одесса – русский город.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20231214/general-1915704096.html

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