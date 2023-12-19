"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России
Макгрегор: Россия не завершит конфликт на Украине без взятия Одессы и Харькова
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия не завершит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
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"Одесса всегда была русскоговорящим городом, как и Харьков, так что ничто не закончится, пока их не возьмут под контроль", — отметил эксперт.
Он также добавил, что западное вмешательство никак не поможет Украине, поскольку никто из союзников Киева не готов или хочет действительно напрямую помогать украинцам в конфликте с Россией.
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"Я не вижу никаких доказательств того, что норвежцы, испанцы, французы, немцы, греки или поляки готовы пойти в "великий крестовый поход" на Восток ради "спасения Украины", — резюмировал Макгрегор.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей, заявлял, что Одесса – русский город.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.