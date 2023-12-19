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"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России - РИА Новости, 19.12.2023
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10:08 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/manevr-1916644400.html
"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России
"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России - РИА Новости, 19.12.2023
"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России
Россия не завершит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:08
2023-12-19T10:08
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия не завершит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.&quot;Одесса всегда была русскоговорящим городом, как и Харьков, так что ничто не закончится, пока их не возьмут под контроль&quot;, — отметил эксперт.Он также добавил, что западное вмешательство никак не поможет Украине, поскольку никто из союзников Киева не готов или хочет действительно напрямую помогать украинцам в конфликте с Россией.&quot;Я не вижу никаких доказательств того, что норвежцы, испанцы, французы, немцы, греки или поляки готовы пойти в &quot;великий крестовый поход&quot; на Восток ради &quot;спасения Украины&quot;, — резюмировал Макгрегор.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей, заявлял, что Одесса – русский город.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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в мире, россия, украина, одесса, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша, евросоюз, nbc, политика
В мире, Россия, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США, Евросоюз, NBC, Политика
"Украину не спасут". В США предупредили Зеленского о маневре России

Макгрегор: Россия не завершит конфликт на Украине без взятия Одессы и Харькова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия не завершит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
«

"Одесса всегда была русскоговорящим городом, как и Харьков, так что ничто не закончится, пока их не возьмут под контроль", — отметил эксперт.

Он также добавил, что западное вмешательство никак не поможет Украине, поскольку никто из союзников Киева не готов или хочет действительно напрямую помогать украинцам в конфликте с Россией.
«

"Я не вижу никаких доказательств того, что норвежцы, испанцы, французы, немцы, греки или поляки готовы пойти в "великий крестовый поход" на Восток ради "спасения Украины", — резюмировал Макгрегор.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей, заявлял, что Одесса – русский город.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Владимира Зеленского. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Антонио Агуто
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В миреРоссияУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны СШАЕвросоюзNBCПолитика
 
 
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