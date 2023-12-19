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Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан - РИА Новости, 19.12.2023
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11:04 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/livan-1916657568.html
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан - РИА Новости, 19.12.2023
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан
Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей, заявил израильский посол в Москве Александр... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:04
2023-12-19T11:04
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". "Каждый день по нашей территории наносятся удары. Если это будет продолжаться, то у нас не будет другого выхода, придется это решить другим путем... Если будут продолжаться атаки на нашу территорию с этой границы, мы не можем отрицать возможность, что нам надо будет защищать территорию и сделать все, чтобы на наших граждан не было этих атак... У нас нет никакого интереса вторжения, захвата и так далее", - сказал посол.
https://ria.ru/20231217/konflikt-1916334519.html
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан

Посол Бен Цви: Израиль не стремится вторгаться в Ливан, но вынужден защищаться

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".
"Каждый день по нашей территории наносятся удары. Если это будет продолжаться, то у нас не будет другого выхода, придется это решить другим путем... Если будут продолжаться атаки на нашу территорию с этой границы, мы не можем отрицать возможность, что нам надо будет защищать территорию и сделать все, чтобы на наших граждан не было этих атак... У нас нет никакого интереса вторжения, захвата и так далее", - сказал посол.
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В миреИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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