https://ria.ru/20231219/livan-1916657568.html

Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан

Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан - РИА Новости, 19.12.2023

Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан

Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей, заявил израильский посол в Москве Александр... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:04

2023-12-19T11:04

2023-12-19T11:04

в мире

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". "Каждый день по нашей территории наносятся удары. Если это будет продолжаться, то у нас не будет другого выхода, придется это решить другим путем... Если будут продолжаться атаки на нашу территорию с этой границы, мы не можем отрицать возможность, что нам надо будет защищать территорию и сделать все, чтобы на наших граждан не было этих атак... У нас нет никакого интереса вторжения, захвата и так далее", - сказал посол.

https://ria.ru/20231217/konflikt-1916334519.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия