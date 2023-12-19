https://ria.ru/20231219/livan-1916657568.html
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан - РИА Новости, 19.12.2023
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан
Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей, заявил израильский посол в Москве Александр... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:04
2023-12-19T11:04
2023-12-19T11:04
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израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Израиль не стремится осуществлять вторжение в Ливан, но вынужден вести военные действия для защиты мирных жителей, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". "Каждый день по нашей территории наносятся удары. Если это будет продолжаться, то у нас не будет другого выхода, придется это решить другим путем... Если будут продолжаться атаки на нашу территорию с этой границы, мы не можем отрицать возможность, что нам надо будет защищать территорию и сделать все, чтобы на наших граждан не было этих атак... У нас нет никакого интереса вторжения, захвата и так далее", - сказал посол.
https://ria.ru/20231217/konflikt-1916334519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан
Посол Бен Цви: Израиль не стремится вторгаться в Ливан, но вынужден защищаться