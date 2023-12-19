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В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое - РИА Новости, 19.12.2023
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15:44 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/legkovushka-1916736899.html
В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое
В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое - РИА Новости, 19.12.2023
В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое
Водитель легкового автомобиля ночью на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге в Лебяжьевском районе Курганской области, в результате... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:44
2023-12-19T15:44
происшествия
авто
курганская область
россия
макушино
renault s.a
угибдд
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля ночью на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге в Лебяжьевском районе Курганской области, в результате ДТП погибли 3 человека, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло во вторник около 04.00 (02.00 мск) на 360-м километре автодороги "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. "Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, осуществлял движение со стороны города Макушино в сторону Кургана. По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Sitrak с полуприцепом Kogel. В результате водитель легкового автомобиля и два его пассажира (женщина 1974 года рождения и молодой человек 1995 года рождения) погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка органами предварительного следствия, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231218/dtp-1916573877.html
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происшествия, авто, курганская область, россия, макушино, renault s.a, угибдд, renault clio
Происшествия, Авто, Курганская область, Россия, Макушино, Renault S.A, УГИБДД, Renault Clio
В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое

Под Курганом легковушка ночью на встречке попала под грузовик, погибли трое

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля ночью на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге в Лебяжьевском районе Курганской области, в результате ДТП погибли 3 человека, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло во вторник около 04.00 (02.00 мск) на 360-м километре автодороги "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск.
«
"Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, осуществлял движение со стороны города Макушино в сторону Кургана. По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Sitrak с полуприцепом Kogel. В результате водитель легкового автомобиля и два его пассажира (женщина 1974 года рождения и молодой человек 1995 года рождения) погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка органами предварительного следствия, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияАвтоКурганская областьРоссияМакушиноRenault S.AУГИБДДRenault Clio
 
 
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