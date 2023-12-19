https://ria.ru/20231219/legkovushka-1916736899.html

В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое

В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое - РИА Новости, 19.12.2023

В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое

Водитель легкового автомобиля ночью на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге в Лебяжьевском районе Курганской области, в результате... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:44

2023-12-19T15:44

2023-12-19T15:44

происшествия

авто

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля ночью на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге в Лебяжьевском районе Курганской области, в результате ДТП погибли 3 человека, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло во вторник около 04.00 (02.00 мск) на 360-м километре автодороги "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. "Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, осуществлял движение со стороны города Макушино в сторону Кургана. По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Sitrak с полуприцепом Kogel. В результате водитель легкового автомобиля и два его пассажира (женщина 1974 года рождения и молодой человек 1995 года рождения) погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка органами предварительного следствия, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231218/dtp-1916573877.html

курганская область

россия

макушино

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происшествия, авто, курганская область, россия, макушино, renault s.a, угибдд, renault clio