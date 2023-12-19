https://ria.ru/20231219/latviya-1916619261.html

"Страх". Россияне рассказали американскому журналисту об ужасах в Латвии

"Страх". Россияне рассказали американскому журналисту об ужасах в Латвии - РИА Новости, 19.12.2023

"Страх". Россияне рассказали американскому журналисту об ужасах в Латвии

Власти Латвии подвергли нападкам жителей с российскими паспортами, написал журналист New York Times Эндрю Хиггинс. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:15

2023-12-19T03:15

2023-12-19T03:15

в мире

латвия

даугавпилс

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150955/63/1509556379_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_399d1f1bce297363ecff9169e7c3f3e9.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти Латвии подвергли нападкам жителей с российскими паспортами, написал журналист New York Times Эндрю Хиггинс."В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение", — заявил он.Журналист посетил латвийский город Даугавпилс, где "более 80 процентов говорят по-русски". Местная жительница с российским гражданством Нина Марцинкевич, которая провела все 63 года жизни в Латвии, рассказала, что "потеряла сознание от шока", когда этой осенью ей сообщили, что она лишилась права на проживание, государственную пенсию и медицинское обслуживание.Владелец музея, посвященного Советскому Союзу, Олег Виноградов пожаловался журналисту, что многим русскоязычным отказали в предоставлении гражданства.В статье говорится, что пожилых людей заставляют учить латышский язык, и им тяжело это дается. Русскоязычные разгневаны из-за своего "второсортного статуса", добавил Хиггинс.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.

https://ria.ru/20231218/rossiyane-1916451670.html

https://ria.ru/20231123/politika-1911256400.html

латвия

даугавпилс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, латвия, даугавпилс, россия