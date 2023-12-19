"Страх". Россияне рассказали американскому журналисту об ужасах в Латвии
NYT: в Латвии русскоязычных преследуют страх и опасение
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielāУлица в городе Даугавпилс, Латвия
CC BY 4.0 / Jurijs Nikolajevs / Daugavpils cietokšņa apbūve Imperatora ielā
Улица в городе Даугавпилс, Латвия . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти Латвии подвергли нападкам жителей с российскими паспортами, написал журналист New York Times Эндрю Хиггинс.
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"В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение", — заявил он.
Журналист посетил латвийский город Даугавпилс, где "более 80 процентов говорят по-русски". Местная жительница с российским гражданством Нина Марцинкевич, которая провела все 63 года жизни в Латвии, рассказала, что "потеряла сознание от шока", когда этой осенью ей сообщили, что она лишилась права на проживание, государственную пенсию и медицинское обслуживание.
Владелец музея, посвященного Советскому Союзу, Олег Виноградов пожаловался журналисту, что многим русскоязычным отказали в предоставлении гражданства.
В статье говорится, что пожилых людей заставляют учить латышский язык, и им тяжело это дается. Русскоязычные разгневаны из-за своего "второсортного статуса", добавил Хиггинс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.