https://ria.ru/20231219/konflikt-1916719342.html
США специально втащили Россию и Европу в конфликт на Украине, заявил Путин
США специально втащили Россию и Европу в конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
США специально втащили Россию и Европу в конфликт на Украине, заявил Путин
США специально "втащили" Россию и Европу в конфликт на Украине, добились своей цели, но у Москвы не было других вариантов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:54
2023-12-19T14:54
2023-12-19T14:54
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США специально "втащили" Россию и Европу в конфликт на Украине, добились своей цели, но у Москвы не было других вариантов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Соединенные Штаты, решив свои вот эти задачи текущего плана, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой - в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд - наше, исконно российское. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились в этом смысле своей цели - растащили Россию и Европу", – сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20231219/evropa-1916717873.html
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россия, европа, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин
США специально втащили Россию и Европу в конфликт на Украине, заявил Путин
Путин: США специально втащили Россию и Европу в конфликт на Украине