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Предприятию из ДНР вручили золотую медаль на агропромышленной выставке
Предприятию из ДНР вручили золотую медаль на агропромышленной выставке - РИА Новости, 19.12.2023
Предприятию из ДНР вручили золотую медаль на агропромышленной выставке
Предприятию из ДНР ООО "Сельхозпродукт" вручили золотую медаль за первое место на XXV Российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2023", передает... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:00
2023-12-19T19:00
2023-12-19T19:00
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Предприятию из ДНР ООО "Сельхозпродукт" вручили золотую медаль за первое место на XXV Российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2023", передает корреспондент РИА Новости. Передать благодарственное слово коллективу и вручить диплом (золотую медаль), полученный за агропромышленной выставке "Золотая осень 2023" за лучшее качество в России комбикормов для сельскохозяйственной птицы приехал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Это очень важно для республики, потому что это наше лицо, наши результаты. Очень хорошие показатели продемонстрировали сельхозпроизводители в этом году… первое участие в выставке "Золотая осень" и гран-при (золотая медаль) - это признание на российском рынке производителей", - сказал Солнцев. Директор предприятия Александр Скаблюк отметил одну из ключевых особенностей, позволивших завоевать первое место. "Особенность нашего предприятия - это лаборатория, которая проверяет входящее сырье на качество… зайти какому-то сырью, которое могло бы повлиять на качество кормов невозможно", - отметил Скаблюк.
https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html
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донецкая народная республика, россия, экономика
Донецкая Народная Республика, Россия, Экономика
Предприятию из ДНР вручили золотую медаль на агропромышленной выставке
Предприятию из ДНР вручили медаль за лучшее качество комбикормов
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Предприятию из ДНР ООО "Сельхозпродукт" вручили золотую медаль за первое место на XXV Российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2023", передает корреспондент РИА Новости.
Передать благодарственное слово коллективу и вручить диплом (золотую медаль), полученный за агропромышленной выставке "Золотая осень 2023" за лучшее качество в России комбикормов для сельскохозяйственной птицы приехал председатель правительства ДНР
Евгений Солнцев.
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"Это очень важно для республики, потому что это наше лицо, наши результаты. Очень хорошие показатели продемонстрировали сельхозпроизводители в этом году… первое участие в выставке "Золотая осень" и гран-при (золотая медаль) - это признание на российском рынке производителей", - сказал Солнцев.
Директор предприятия Александр Скаблюк отметил одну из ключевых особенностей, позволивших завоевать первое место.
"Особенность нашего предприятия - это лаборатория, которая проверяет входящее сырье на качество… зайти какому-то сырью, которое могло бы повлиять на качество кормов невозможно", - отметил Скаблюк.
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