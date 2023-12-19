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Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 19.12.2023 (обновлено: 17:18 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/kiva-1916749641.html
Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд
Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд - РИА Новости, 19.12.2023
Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд
Убитого в начале декабря бывшего депутата Верховной рады Илью Киву вызвали в суд на Украине, сообщило украинское издание "Новое время" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:25
2023-12-19T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илья кива
верховная рада украины
убийство экс-депутата рады кивы
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Убитого в начале декабря бывшего депутата Верховной рады Илью Киву вызвали в суд на Украине, сообщило украинское издание "Новое время" в Telegram-канале. &quot;Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря&quot;, — указали в материале.Согласно опубликованной изданием повестке, Киву вызывают как обвиняемого на 15:00 мск 27 декабря. Тело Кивы с огнестрельными ранениями нашли 6 декабря в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По предварительным данным, вечером в парке одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот погиб на месте.Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ".Экс-депутат был заочно приговорен Лычаковским судом Львова к 14 годам тюрьмы за госизмену.
https://ria.ru/20231208/kazn-1914728719.html
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в мире, украина, илья кива, верховная рада украины, убийство экс-депутата рады кивы, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илья Кива, Верховная Рада Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы, Ситуация в ДНР и ЛНР
Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд

"Новое время": на Украине посмертно вызвали в суд экс-депутата Рады Киву

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Убитого в начале декабря бывшего депутата Верховной рады Илью Киву вызвали в суд на Украине, сообщило украинское издание "Новое время" в Telegram-канале.
«

"Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", — указали в материале.

Согласно опубликованной изданием повестке, Киву вызывают как обвиняемого на 15:00 мск 27 декабря.
Тело Кивы с огнестрельными ранениями нашли 6 декабря в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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8 декабря, 21:49
По предварительным данным, вечером в парке одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот погиб на месте.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ".
Экс-депутат был заочно приговорен Лычаковским судом Львова к 14 годам тюрьмы за госизмену.
Фото, предположительно, с места убийства Ильи Кивы, опубликованное украинскими СМИ
Депутат Рады опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы
11 декабря, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлья КиваВерховная Рада УкраиныУбийство экс-депутата Рады КивыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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