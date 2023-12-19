https://ria.ru/20231219/kiva-1916749641.html

Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд

Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд - РИА Новости, 19.12.2023

Убитого депутата Киву вызвали в украинский суд

Убитого в начале декабря бывшего депутата Верховной рады Илью Киву вызвали в суд на Украине, сообщило украинское издание "Новое время" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:25

2023-12-19T16:25

2023-12-19T17:18

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илья кива

верховная рада украины

убийство экс-депутата рады кивы

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Убитого в начале декабря бывшего депутата Верховной рады Илью Киву вызвали в суд на Украине, сообщило украинское издание "Новое время" в Telegram-канале. "Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", — указали в материале.Согласно опубликованной изданием повестке, Киву вызывают как обвиняемого на 15:00 мск 27 декабря. Тело Кивы с огнестрельными ранениями нашли 6 декабря в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По предварительным данным, вечером в парке одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот погиб на месте.Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ".Экс-депутат был заочно приговорен Лычаковским судом Львова к 14 годам тюрьмы за госизмену.

https://ria.ru/20231208/kazn-1914728719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, илья кива, верховная рада украины, убийство экс-депутата рады кивы, ситуация в днр и лнр