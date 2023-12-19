https://ria.ru/20231219/kitay-1916623271.html
Посол КНР рассказал о торговле энергоресурсами с Россией без помех
Посол КНР рассказал о торговле энергоресурсами с Россией без помех - РИА Новости, 19.12.2023
Посол КНР рассказал о торговле энергоресурсами с Россией без помех
Китайско-российская торговля энергоресурсами не подвергается помехам со стороны третьих стран, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:04
2023-12-19T05:04
2023-12-19T05:04
в мире
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чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китайско-российская торговля энергоресурсами не подвергается помехам со стороны третьих стран, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Китай – крупный потребитель нефти и газа, а Россия – один из крупнейших в мире экспортёров энергоресурсов. Сотрудничество двух стран в сфере энергетики отличает высокая взаимодополняемость и широкие перспективы", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Он подчеркнул, что "китайско-российская торговля энергоресурсами не подвергается помехам со стороны третьих стран". "Уверен, что благодаря совместным усилиям двух стран в будущем китайско-российская торговля нефтью и другими энергоносителями будет сохранять тенденцию к здоровому, стабильному развитию", - добавил дипломат.
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в мире, россия, китай, пекин, чжан ханьхуэй
В мире, Россия, Китай, Пекин, Чжан Ханьхуэй
Посол КНР рассказал о торговле энергоресурсами с Россией без помех
Посол КНР: китайско-российской торговле энергоресурсами не мешают третьи страны
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китайско-российская торговля энергоресурсами не подвергается помехам со стороны третьих стран, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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"Китай – крупный потребитель нефти и газа, а Россия – один из крупнейших в мире экспортёров энергоресурсов. Сотрудничество двух стран в сфере энергетики отличает высокая взаимодополняемость и широкие перспективы", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.
Он подчеркнул, что "китайско-российская торговля энергоресурсами не подвергается помехам со стороны третьих стран".
"Уверен, что благодаря совместным усилиям двух стран в будущем китайско-российская торговля нефтью и другими энергоносителями будет сохранять тенденцию к здоровому, стабильному развитию", - добавил дипломат.
В российско-китайский тандем невозможно внести разлад, заявил посол КНР