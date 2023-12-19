https://ria.ru/20231219/kitay-1916621301.html

В российско-китайский тандем невозможно внести разлад, заявил посол КНР

В российско-китайский тандем невозможно внести разлад, заявил посол КНР - РИА Новости, 19.12.2023

В российско-китайский тандем невозможно внести разлад, заявил посол КНР

Никакая сила не сможет внести разлад в российско-китайский тандем, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости по итогам года и в преддверии... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:04

2023-12-19T04:04

2023-12-19T05:30

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чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Никакая сила не сможет внести разлад в российско-китайский тандем, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран."Если мы будем придерживаться стратегического взаимодоверия, концентрировать усилия на развитии и процветании, делать то, что необходимо, то никакая сила не сможет внести разлад в китайско-российский тендем", — отметил Чжан.Он напомнил, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений Москва и Пекин прошли непростой путь, обе стороны осознали, что построение добрососедских, партнерских отношений отвечает интересам народов двух государств."В наше турбулентное время, в эпоху колоссальных перемен чем более нестабильным становится мир, чем больше препятствий создают недоброжелатели, чем больше вызовов возникает, тем прочнее будет становиться взаимодоверие между Китаем и Россией, тем глубже будет их сотрудничество, тем крепче будет их солидарность", — подчеркнул дипломат.Посол также пояснил. что мир переживает "невиданные за сто лет колоссальные перемены, которые происходят все более быстрыми темпами". При этом, по его мнению, все четче проявляется тенденция "подъем Востока и упадок Запада", а историю невозможно повернуть вспять, несмотря на желание некоторых стран с "менталитетом игры с нулевой суммой и холодной войны" сохранить свою гегемонию.Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайская сторона надеется на углубление сотрудничества с Москвой во время предстоящего визита премьер-министра России Михаила Мишустина 19-20 декабря.

https://ria.ru/20231219/kitay-1916620249.html

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