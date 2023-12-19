В российско-китайский тандем невозможно внести разлад, заявил посол КНР
Посол КНР: никакая сила не сможет внести разлад в российско-китайский тандем
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Никакая сила не сможет внести разлад в российско-китайский тандем, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
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"Если мы будем придерживаться стратегического взаимодоверия, концентрировать усилия на развитии и процветании, делать то, что необходимо, то никакая сила не сможет внести разлад в китайско-российский тендем", — отметил Чжан.
Он напомнил, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений Москва и Пекин прошли непростой путь, обе стороны осознали, что построение добрососедских, партнерских отношений отвечает интересам народов двух государств.
"В наше турбулентное время, в эпоху колоссальных перемен чем более нестабильным становится мир, чем больше препятствий создают недоброжелатели, чем больше вызовов возникает, тем прочнее будет становиться взаимодоверие между Китаем и Россией, тем глубже будет их сотрудничество, тем крепче будет их солидарность", — подчеркнул дипломат.
Посол также пояснил. что мир переживает "невиданные за сто лет колоссальные перемены, которые происходят все более быстрыми темпами". При этом, по его мнению, все четче проявляется тенденция "подъем Востока и упадок Запада", а историю невозможно повернуть вспять, несмотря на желание некоторых стран с "менталитетом игры с нулевой суммой и холодной войны" сохранить свою гегемонию.
Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайская сторона надеется на углубление сотрудничества с Москвой во время предстоящего визита премьер-министра России Михаила Мишустина 19-20 декабря.