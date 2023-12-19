https://ria.ru/20231219/kiselev-1916682101.html

Киселев призвал привлекать внимание бизнеса к Индии

Киселев призвал привлекать внимание бизнеса к Индии - РИА Новости, 19.12.2023

Киселев призвал привлекать внимание бизнеса к Индии

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что надо больше привлекать внимание общественности и бизнеса к Индии, чтобы разворот... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:40

2023-12-19T12:40

2023-12-19T12:40

индия

китай

россия

дмитрий киселев

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что надо больше привлекать внимание общественности и бизнеса к Индии, чтобы разворот на восток - наравне с Китаем - был сбаласирован. "Я считаю, что тот разворот на восток, который произошел у нас в головах и в наших сердцах, он слишком ориентирован на Китай. Это очень хорошо, я ни в коем случае не против Китая, но мы должны увидеть Индию. Я считаю, что мы Индию недооцениваем все же, потому что масштаб этой страны и экономический, и исторический, и эмоциональный для нас, он должен быть заметен гораздо больше, чем наш разворот на восток, с учетом именно Индии он должен быть более сбалансирован", - сообщил Киселев в ходе XIV Индийско-российского бизнес-диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он также заявил, что постарается привлечь внимание общественности к Индии. "Со своей стороны возьму на себя такие обязательства, мы будем замечать Индию больше и показывать ее так, чтобы она была интересна простым людям, а значит, и бизнесу тоже", - подчеркнул Киселев. По его словам, сейчас строится новая конструкция мира, в которой Россия и Индия будут занимать очень серьёзные позиции. "Индийские коллегам пожелаем больше замечать Россию с меньшей опаской, понятно, что сейчас строится новая конструкция мира, и в этой конструкции Россия будет занимать очень серьезные позиции, и Индия тоже. Потому что идея российской конструкции мира, за которую мы сейчас бьемся, буквально проливаем кровь, состоит в полицентричности. Чтобы Индия была индийской, Турция была турецкой, Китай китайским, Швеция шведской, а Россия российской. В этом собственно идея, чтобы каждый был самим собой, чтобы никто никому не навязываю свои модели, которые могут оказаться чуждыми. Здесь мы с вами абсолютные союзники, будем идти вместе рука об руку", - добавил Киселев.

https://ria.ru/20231219/indiya-1916665795.html

https://ria.ru/20231207/otnosheniya-1914394650.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, китай, россия, дмитрий киселев, экономика