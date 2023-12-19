https://ria.ru/20231219/khusity-1916804497.html
Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто примкнет к коалиции США
Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто примкнет к коалиции США - РИА Новости, 19.12.2023
Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто примкнет к коалиции США
Руководство правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило атаковать в Красном море корабли тех стран, которые присоединятся к операции... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:16
2023-12-19T19:16
2023-12-19T20:01
в мире
йемен
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151023/21/1510232104_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78828f7d2aa595cb1460e182f820afab.jpg
ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Руководство правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило атаковать в Красном море корабли тех стран, которые присоединятся к операции США по защите судоходства в этом регионе в составе международной коалиции.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства в Красном море в свете участившихся атак хуситов, которые пытаются помешать проходу судов в израильские порты, требуя свободной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращения бомбежек."Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы нами в Красном море", - заявил член Верховного политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хути иранскому телеканалу "Аль-Алам".Он посоветовал владельцам судов "не фальсифицировать гражданства, чтобы корабли плавали под флагами своих стран, чтобы избежать нападений, а также не направлять их в израильские порты".Ранее хуситы заявили, что не собираются нападать на суда, не связанные с Израилем, и стремление США обеспечить защиту израильским кораблям и сохранить блокаду сектора Газа делает их ответственными за любую эскалацию и милитаризацию Красного моря.
https://ria.ru/20231219/operatsiya-1916678182.html
https://ria.ru/20231219/tankery-1916636391.html
йемен
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151023/21/1510232104_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3c1d313c88cd30f0e0bc7613e3aaa09e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша
Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто примкнет к коалиции США
Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто присоединится к операции США
ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Руководство правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило атаковать в Красном море корабли тех стран, которые присоединятся к операции США по защите судоходства в этом регионе в составе международной коалиции.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства в Красном море в свете участившихся атак хуситов, которые пытаются помешать проходу судов в израильские порты, требуя свободной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращения бомбежек.
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море
"Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы нами в Красном море", - заявил член Верховного политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хути иранскому телеканалу "Аль-Алам".
Он посоветовал владельцам судов "не фальсифицировать гражданства, чтобы корабли плавали под флагами своих стран, чтобы избежать нападений, а также не направлять их в израильские порты".
Ранее хуситы заявили, что не собираются нападать на суда, не связанные с Израилем, и стремление США обеспечить защиту израильским кораблям и сохранить блокаду сектора Газа делает их ответственными за любую эскалацию и милитаризацию Красного моря.
Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ