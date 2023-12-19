https://ria.ru/20231219/khusity-1916804497.html

Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто примкнет к коалиции США

Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто примкнет к коалиции США - РИА Новости, 19.12.2023

Хуситы в Йемене пригрозили атаковать суда тех, кто примкнет к коалиции США

Руководство правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило атаковать в Красном море корабли тех стран, которые присоединятся к операции... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:16

2023-12-19T19:16

2023-12-19T20:01

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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Руководство правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило атаковать в Красном море корабли тех стран, которые присоединятся к операции США по защите судоходства в этом регионе в составе международной коалиции.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства в Красном море в свете участившихся атак хуситов, которые пытаются помешать проходу судов в израильские порты, требуя свободной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращения бомбежек."Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы нами в Красном море", - заявил член Верховного политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хути иранскому телеканалу "Аль-Алам".Он посоветовал владельцам судов "не фальсифицировать гражданства, чтобы корабли плавали под флагами своих стран, чтобы избежать нападений, а также не направлять их в израильские порты".Ранее хуситы заявили, что не собираются нападать на суда, не связанные с Израилем, и стремление США обеспечить защиту израильским кораблям и сохранить блокаду сектора Газа делает их ответственными за любую эскалацию и милитаризацию Красного моря.

https://ria.ru/20231219/operatsiya-1916678182.html

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