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Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 19.12.2023 (обновлено: 18:20 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/kharkov-1916763579.html
Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной
Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной - РИА Новости, 19.12.2023
Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной
Украинская армия оказалась в сложной ситуации на Харьковском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:02
2023-12-19T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложной ситуации на Харьковском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.&quot;Не прекращаются ежедневные штурмовые действия &lt;…&gt; в районе Синьковки (село в Купянском районе Харьковской области. — Прим. ред.). Ситуация сложная&quot;, — написал военачальник.По его словам, ВСУ приходится сражаться в условиях превосходства российской армии как в вооружении, так и в количестве личного состава.Сырский добавил, что на Купянском, Краснолиманском и Артемовском направлениях ВСУ "держат оборону".Минобороны России сегодня сообщало, что украинские войска за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.Также отмечалось, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили восемь атак двух бригад ВСУ, а также поразили подразделения еще одной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
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Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной

Генерал ВСУ Сырский: Россия имеет преимущество на Харьковском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс Тор Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложной ситуации на Харьковском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.
«

"Не прекращаются ежедневные штурмовые действия <…> в районе Синьковки (село в Купянском районе Харьковской области. — Прим. ред.). Ситуация сложная", — написал военачальник.

По его словам, ВСУ приходится сражаться в условиях превосходства российской армии как в вооружении, так и в количестве личного состава.
Сырский добавил, что на Купянском, Краснолиманском и Артемовском направлениях ВСУ "держат оборону".
Минобороны России сегодня сообщало, что украинские войска за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.
Также отмечалось, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили восемь атак двух бригад ВСУ, а также поразили подразделения еще одной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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