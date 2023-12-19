https://ria.ru/20231219/kharkov-1916763579.html
Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной
Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной - РИА Новости, 19.12.2023
Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной
Украинская армия оказалась в сложной ситуации на Харьковском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:02
2023-12-19T17:02
2023-12-19T18:20
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинская армия оказалась в сложной ситуации на Харьковском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале."Не прекращаются ежедневные штурмовые действия <…> в районе Синьковки (село в Купянском районе Харьковской области. — Прим. ред.). Ситуация сложная", — написал военачальник.По его словам, ВСУ приходится сражаться в условиях превосходства российской армии как в вооружении, так и в количестве личного состава.Сырский добавил, что на Купянском, Краснолиманском и Артемовском направлениях ВСУ "держат оборону".Минобороны России сегодня сообщало, что украинские войска за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.Также отмечалось, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили восемь атак двух бригад ВСУ, а также поразили подразделения еще одной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский генерал назвал ситуацию на Харьковском направлении сложной
Генерал ВСУ Сырский: Россия имеет преимущество на Харьковском направлении
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Украинская армия оказалась в сложной ситуации на Харьковском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале
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"Не прекращаются ежедневные штурмовые действия <…> в районе Синьковки (село в Купянском районе Харьковской области. — Прим. ред.). Ситуация сложная", — написал военачальник.
По его словам, ВСУ приходится сражаться в условиях превосходства российской армии как в вооружении, так и в количестве личного состава.
Сырский добавил, что на Купянском, Краснолиманском и Артемовском направлениях ВСУ "держат оборону".
Минобороны России сегодня сообщало, что украинские войска за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих.
Также отмечалось, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили восемь атак двух бригад ВСУ, а также поразили подразделения еще одной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине