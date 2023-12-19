https://ria.ru/20231219/khamas-1916652808.html

Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством

Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством - РИА Новости, 19.12.2023

Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством

Три человека с российским и израильским гражданством остаются среди заложников ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:47

2023-12-19T10:47

2023-12-19T10:55

в мире

израиль

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Три человека с российским и израильским гражданством остаются среди заложников ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24"."Находятся в руках ХАМАС 130 заложников, из них 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства... У некоторых есть двойное гражданство, часть из них (имеет - ред.) российское гражданство... По-моему, трое", - сказал посол.

https://ria.ru/20231219/konflikt-1915630213.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году