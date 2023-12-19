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Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством - РИА Новости, 19.12.2023
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10:47 19.12.2023 (обновлено: 10:55 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/khamas-1916652808.html
Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством
Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством - РИА Новости, 19.12.2023
Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством
Три человека с российским и израильским гражданством остаются среди заложников ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:47
2023-12-19T10:55
в мире
израиль
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Три человека с российским и израильским гражданством остаются среди заложников ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24"."Находятся в руках ХАМАС 130 заложников, из них 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства... У некоторых есть двойное гражданство, часть из них (имеет - ред.) российское гражданство... По-моему, трое", - сказал посол.
https://ria.ru/20231219/konflikt-1915630213.html
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Варвара Скокшина
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в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством

Посол Израиля: среди заложников ХАМАС есть три человека с гражданством России

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Три человека с российским и израильским гражданством остаются среди заложников ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".
"Находятся в руках ХАМАС 130 заложников, из них 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства... У некоторых есть двойное гражданство, часть из них (имеет - ред.) российское гражданство... По-моему, трое", - сказал посол.
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В миреИзраильРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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