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Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством
Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством - РИА Новости, 19.12.2023
Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством
Три человека с российским и израильским гражданством остаются среди заложников ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:47
2023-12-19T10:47
2023-12-19T10:55
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Три человека с российским и израильским гражданством остаются среди заложников ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24"."Находятся в руках ХАМАС 130 заложников, из них 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства... У некоторых есть двойное гражданство, часть из них (имеет - ред.) российское гражданство... По-моему, трое", - сказал посол.
https://ria.ru/20231219/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля сообщил о трех заложниках ХАМАС с российским гражданством
Посол Израиля: среди заложников ХАМАС есть три человека с гражданством России