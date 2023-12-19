https://ria.ru/20231219/iznasilovanie-1916737905.html

Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл деньги и уехал в Петербург

Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл деньги и уехал в Петербург - РИА Новости, 19.12.2023

Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл деньги и уехал в Петербург

Мужчина изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург, рассказала журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:47

2023-12-19T15:47

2023-12-19T15:47

происшествия

москва

санкт-петербург

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мужчина изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 21 ноября мужчина в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве изнасиловал знакомую и похитил у нее свыше 2,5 миллиона рублей. После преступления он скрылся. Задержали его позднее в Петербурге. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный - гражданин Украины. Некоторое время назад он расстался с возлюбленной (жертвой преступления), а 21 ноября, когда пригласил ее в отель, хотел помириться, однако ничего не вышло - москвичка его отвергла. "С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он частично признал вину", - сказала Иванова, добавив, что мужчина обвиняется в изнасиловании и краже, он арестован.

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, санкт-петербург, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)