https://ria.ru/20231219/iznasilovanie-1916737905.html
Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл деньги и уехал в Петербург
Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл деньги и уехал в Петербург - РИА Новости, 19.12.2023
Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл деньги и уехал в Петербург
Мужчина изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург, рассказала журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:47
2023-12-19T15:47
2023-12-19T15:47
происшествия
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санкт-петербург
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мужчина изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 21 ноября мужчина в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве изнасиловал знакомую и похитил у нее свыше 2,5 миллиона рублей. После преступления он скрылся. Задержали его позднее в Петербурге. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный - гражданин Украины. Некоторое время назад он расстался с возлюбленной (жертвой преступления), а 21 ноября, когда пригласил ее в отель, хотел помириться, однако ничего не вышло - москвичка его отвергла. "С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он частично признал вину", - сказала Иванова, добавив, что мужчина обвиняется в изнасиловании и краже, он арестован.
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происшествия, москва, санкт-петербург, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл деньги и уехал в Петербург
Украинец в Москве изнасиловал бывшую, украл у нее 2,5 миллиона рублей и уехал