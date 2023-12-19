https://ria.ru/20231219/izbranie-1916823299.html

Зеленский признался, что боится избрания Трампа

Зеленский признался, что боится избрания Трампа - РИА Новости, 19.12.2023

Зеленский признался, что боится избрания Трампа

Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной"... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:34

2023-12-19T21:34

2023-12-19T21:38

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы. "Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход войны в Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы", - сказал Зеленский. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916819815.html

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в мире, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины