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Зеленский признался, что боится избрания Трампа - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 19.12.2023 (обновлено: 21:38 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/izbranie-1916823299.html
Зеленский признался, что боится избрания Трампа
Зеленский признался, что боится избрания Трампа - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский признался, что боится избрания Трампа
Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной"... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:34
2023-12-19T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
ближний восток
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы. "Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход войны в Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы", - сказал Зеленский. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20231219/zelenskiy-1916819815.html
сша
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в мире, сша, ближний восток, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Ближний Восток, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский признался, что боится избрания Трампа

Зеленский заявил об опасениях в случае избрания Трампа президентом США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.
«
"Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход войны в Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы", - сказал Зеленский.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, заявил Зеленский
Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАБлижний ВостокУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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