https://ria.ru/20231219/iran-1916611435.html

Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана

Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана - РИА Новости, 19.12.2023

Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана

Россия ожидает, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:09

2023-12-19T00:09

2023-12-19T00:24

россия

иран

в мире

василий небензя

оон

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ООН, 19 дек – РИА Новости. Россия ожидает, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Ожидаем, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана. Любые другие сценарии ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке", - сказала Небензя.

https://ria.ru/20231211/sdelka-1915032206.html

россия

иран

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2023

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россия, иран, в мире, василий небензя, оон