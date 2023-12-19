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Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана - РИА Новости, 19.12.2023
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00:09 19.12.2023 (обновлено: 00:24 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/iran-1916611435.html
Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана
Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана - РИА Новости, 19.12.2023
Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана
Россия ожидает, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:09
2023-12-19T00:24
россия
иран
в мире
василий небензя
оон
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Россия ожидает, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Ожидаем, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана. Любые другие сценарии ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке", - сказала Небензя.
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россия, иран, в мире, василий небензя, оон
Россия, Иран, В мире, Василий Небензя, ООН
Небензя рассказал, какую политику Россия ждет от Запада в отношении Ирана

Небензя: Россия ожидает, что Запад откажется от политики санкций против Ирана

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 19 дек – РИА Новости. Россия ожидает, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Ожидаем, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Ирана. Любые другие сценарии ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке", - сказала Небензя.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Иран заявил, что не видит необходимости в заключении нового СВПД
11 декабря, 11:55
 
РоссияИранВ миреВасилий НебензяООН
 
 
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