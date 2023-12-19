https://ria.ru/20231219/inzhenery-1916642476.html

Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года

Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года - РИА Новости, 19.12.2023

Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года

В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:56

2023-12-19T09:56

2023-12-19T09:56

андрей бочкарев

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся "цифровыми академиями" российских ИТ и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию "Цифровой инженер ПТО", могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Бочкарев уточнил, что программа подготовки кадров была создана в столице ГК "Аметист Групп". Помимо Москвы, она уже представлена в 14 регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Казани, Дагестане и ряде других. "Также в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций", - отметил он. Глава столичного стройкомплекса уточнил, что на следующий год планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей в Москве и регионах, более 50% из них будет работать в столице.

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москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей бочкарев, москва, санкт-петербург