Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/inzhenery-1916642476.html
Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года
Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года - РИА Новости, 19.12.2023
Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года
В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:56
2023-12-19T09:56
андрей бочкарев
москва
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся "цифровыми академиями" российских ИТ и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию "Цифровой инженер ПТО", могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Бочкарев уточнил, что программа подготовки кадров была создана в столице ГК "Аметист Групп". Помимо Москвы, она уже представлена в 14 регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Казани, Дагестане и ряде других. "Также в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций", - отметил он. Глава столичного стройкомплекса уточнил, что на следующий год планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей в Москве и регионах, более 50% из них будет работать в столице.
https://ria.ru/20231218/sotsobekty-1916432048.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_416:645:2287:2048_1920x0_80_0_0_33d54d60f65add638e99f34168044da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочкарев, москва, санкт-петербург
Андрей Бочкарев, Москва, Санкт-Петербург

Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся "цифровыми академиями" российских ИТ и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию "Цифровой инженер ПТО", могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Бочкарев уточнил, что программа подготовки кадров была создана в столице ГК "Аметист Групп". Помимо Москвы, она уже представлена в 14 регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Казани, Дагестане и ряде других.
"Также в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций", - отметил он.
Глава столичного стройкомплекса уточнил, что на следующий год планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей в Москве и регионах, более 50% из них будет работать в столице.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Бочкарев: в новостройках реновации на юго-востоке Москвы откроют соцобъекты
18 декабря, 11:15
 
Андрей БочкаревМоскваСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала