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Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года
Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года - РИА Новости, 19.12.2023
Бочкарев: около 800 цифровых инженеров подготовлены в России за два года
В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:56
2023-12-19T09:56
2023-12-19T09:56
андрей бочкарев
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся "цифровыми академиями" российских ИТ и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию "Цифровой инженер ПТО", могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Бочкарев уточнил, что программа подготовки кадров была создана в столице ГК "Аметист Групп". Помимо Москвы, она уже представлена в 14 регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Казани, Дагестане и ряде других. "Также в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций", - отметил он. Глава столичного стройкомплекса уточнил, что на следующий год планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей в Москве и регионах, более 50% из них будет работать в столице.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, санкт-петербург
Андрей Бочкарев, Москва, Санкт-Петербург
МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. В России за два года по программам, разработанным в Москве, было обучено около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся "цифровыми академиями" российских ИТ и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию "Цифровой инженер ПТО", могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Бочкарев уточнил, что программа подготовки кадров была создана в столице ГК "Аметист Групп". Помимо Москвы, она уже представлена в 14 регионах: Санкт-Петербурге
, Нижнем Новгороде
, Алтайском крае
, Казани
, Дагестане и ряде других.
"Также в скором времени будет реализован ряд программ для цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций", - отметил он.
Глава столичного стройкомплекса уточнил, что на следующий год планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей в Москве и регионах, более 50% из них будет работать в столице.
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