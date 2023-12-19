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Глава болгарского радио объяснил запрет на интервью с послом России - РИА Новости, 19.12.2023
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18:36 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/intervyu-1916793891.html
Глава болгарского радио объяснил запрет на интервью с послом России
Глава болгарского радио объяснил запрет на интервью с послом России - РИА Новости, 19.12.2023
Глава болгарского радио объяснил запрет на интервью с послом России
Генеральный директор Болгарского национального радио (БНР) Милен Митев объяснил отказ от трансляции интервью с послом России в Софии несоответствием... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:36
2023-12-19T18:36
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Генеральный директор Болгарского национального радио (БНР) Милен Митев объяснил отказ от трансляции интервью с послом России в Софии несоответствием редакционным стандартам и отверг обвинения в цензуре. На прошлой неделе в посольстве России в Болгарии заявили, что программный совет БНР запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой. Во вторник Совет по электронным СМИ (СЭМ) пригласил гендиректора БНР на встречу в связи с неопубликованным интервью. В ходе объяснений с регулятором Митев заявил, что для радио не существует "неправомочных собеседников". По его словам, записанное интервью свидетельствует, что разговор о цензуре не совсем уместен. Митев заявил, что решение не выпускать материал в эфир не основывалось на личности российского посла или ведущего. "Это решение было основано на прослушивании конкретного интервью и оценке, что его окончательный вариант не соответствует нашим редакционным стандартам и может каким-то образом ввести в заблуждение нашу аудиторию", - цитирует слова Митева агентство БТА. Председатель программного совета БНР Даниэла Кысовска ранее утверждала, что в интервью Митрофановой прозвучали прямые угрозы в адрес Болгарии. По ее словам, угрозы были связаны с позицией, которую Болгария занимает относительно демонтажа памятника Советской Армии и относительно будущего болгарской дочки "Лукойла" в Бургасе. В МИД РФ при этом отмечали, что запрет интервью вызывает "лишь недоумение и разочарование".
https://ria.ru/20231218/gaza-1916444360.html
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в мире, болгария
В мире, Болгария
Глава болгарского радио объяснил запрет на интервью с послом России

Глава БНР объяснил запрет на интервью с послом РФ редакционными стандартами

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Генеральный директор Болгарского национального радио (БНР) Милен Митев объяснил отказ от трансляции интервью с послом России в Софии несоответствием редакционным стандартам и отверг обвинения в цензуре.
На прошлой неделе в посольстве России в Болгарии заявили, что программный совет БНР запретил трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой.
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Во вторник Совет по электронным СМИ (СЭМ) пригласил гендиректора БНР на встречу в связи с неопубликованным интервью. В ходе объяснений с регулятором Митев заявил, что для радио не существует "неправомочных собеседников". По его словам, записанное интервью свидетельствует, что разговор о цензуре не совсем уместен.
Митев заявил, что решение не выпускать материал в эфир не основывалось на личности российского посла или ведущего. "Это решение было основано на прослушивании конкретного интервью и оценке, что его окончательный вариант не соответствует нашим редакционным стандартам и может каким-то образом ввести в заблуждение нашу аудиторию", - цитирует слова Митева агентство БТА.
Председатель программного совета БНР Даниэла Кысовска ранее утверждала, что в интервью Митрофановой прозвучали прямые угрозы в адрес Болгарии. По ее словам, угрозы были связаны с позицией, которую Болгария занимает относительно демонтажа памятника Советской Армии и относительно будущего болгарской дочки "Лукойла" в Бургасе.
В МИД РФ при этом отмечали, что запрет интервью вызывает "лишь недоумение и разочарование".
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