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Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023
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Нижегородская область
 
15:46 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/internet-1916737557.html
Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году
Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023
Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году
Более 30 малых населенных пунктов Нижегородской области подключат к интернету в 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:46
2023-12-19T15:46
нижегородская область
общество
нижегородская область
россия
починок
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Более 30 малых населенных пунктов Нижегородской области подключат к интернету в 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства региона. Минцифры РФ подвело итоги голосования жителей регионов России за подключение к мобильному интернету их деревень, поселков и сел в 2024 году. Голосование проходило с 17 июля до 10 сентября 2023 года - по почте и через "Госуслуги". "Благодаря активному голосованию нижегородцев в новом году еще шесть тысяч жителей в 31 населенном пункте получат доступ к современным цифровым услугам. В топ-5 по активности вошли деревня Большое Непряхино (более 1 тысячи голосов) и село Большой Красногор Уренского округа, село Ивановское Дивеевского муниципального округа, деревня Починки Вознесенского округа и деревня Бараново Воскресенского округа. За них люди голосовали онлайн и отправляли письма больше всего", - говорится в сообщении. Отмечается, что посмотреть весь список можно на портале "Госуслуги". Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи региона, проект реализуется поэтапно: после проверки объектов на соответствие условиям начинается проектирование, геодезические и геологические исследования, доставка и монтаж металлоконструкций, настройка и тестирование оборудования. "Современный мир сложно представить без интернета. Задача органов власти – те "белые пятна" без связи, которые еще есть, закрывать как можно скорее. Проект "Устранение цифрового неравенства" предполагает строительство базовых станций там, где проживают от 100 до 500 человек. Для жителей становятся доступными современные мобильные сервисы, услуги телемедицины, различные госуслуги", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он подчеркнул, что за время действия программы доступ к мобильному интернету получили более 36 тысяч жителей региона, из них 30 тысяч – в 2023 году.
https://ria.ru/20231214/nagrada-1915871727.html
https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html
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общество, нижегородская область, россия, починок, глеб никитин
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Россия, Починок, Глеб Никитин

Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году

© РИА Новости / Максим БогодвидСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сетевое оборудование в серверной. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Более 30 малых населенных пунктов Нижегородской области подключат к интернету в 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства региона.
Минцифры РФ подвело итоги голосования жителей регионов России за подключение к мобильному интернету их деревень, поселков и сел в 2024 году. Голосование проходило с 17 июля до 10 сентября 2023 года - по почте и через "Госуслуги".
«
"Благодаря активному голосованию нижегородцев в новом году еще шесть тысяч жителей в 31 населенном пункте получат доступ к современным цифровым услугам. В топ-5 по активности вошли деревня Большое Непряхино (более 1 тысячи голосов) и село Большой Красногор Уренского округа, село Ивановское Дивеевского муниципального округа, деревня Починки Вознесенского округа и деревня Бараново Воскресенского округа. За них люди голосовали онлайн и отправляли письма больше всего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посмотреть весь список можно на портале "Госуслуги". Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи региона, проект реализуется поэтапно: после проверки объектов на соответствие условиям начинается проектирование, геодезические и геологические исследования, доставка и монтаж металлоконструкций, настройка и тестирование оборудования.
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"Современный мир сложно представить без интернета. Задача органов власти – те "белые пятна" без связи, которые еще есть, закрывать как можно скорее. Проект "Устранение цифрового неравенства" предполагает строительство базовых станций там, где проживают от 100 до 500 человек. Для жителей становятся доступными современные мобильные сервисы, услуги телемедицины, различные госуслуги", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он подчеркнул, что за время действия программы доступ к мобильному интернету получили более 36 тысяч жителей региона, из них 30 тысяч – в 2023 году.
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