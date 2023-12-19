https://ria.ru/20231219/internet-1916737557.html

Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году

Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023

Более 30 нижегородских сел подключат к интернету в 2024 году

Более 30 малых населенных пунктов Нижегородской области подключат к интернету в 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:46

2023-12-19T15:46

2023-12-19T15:46

нижегородская область

общество

нижегородская область

россия

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глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Более 30 малых населенных пунктов Нижегородской области подключат к интернету в 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства региона. Минцифры РФ подвело итоги голосования жителей регионов России за подключение к мобильному интернету их деревень, поселков и сел в 2024 году. Голосование проходило с 17 июля до 10 сентября 2023 года - по почте и через "Госуслуги". "Благодаря активному голосованию нижегородцев в новом году еще шесть тысяч жителей в 31 населенном пункте получат доступ к современным цифровым услугам. В топ-5 по активности вошли деревня Большое Непряхино (более 1 тысячи голосов) и село Большой Красногор Уренского округа, село Ивановское Дивеевского муниципального округа, деревня Починки Вознесенского округа и деревня Бараново Воскресенского округа. За них люди голосовали онлайн и отправляли письма больше всего", - говорится в сообщении. Отмечается, что посмотреть весь список можно на портале "Госуслуги". Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи региона, проект реализуется поэтапно: после проверки объектов на соответствие условиям начинается проектирование, геодезические и геологические исследования, доставка и монтаж металлоконструкций, настройка и тестирование оборудования. "Современный мир сложно представить без интернета. Задача органов власти – те "белые пятна" без связи, которые еще есть, закрывать как можно скорее. Проект "Устранение цифрового неравенства" предполагает строительство базовых станций там, где проживают от 100 до 500 человек. Для жителей становятся доступными современные мобильные сервисы, услуги телемедицины, различные госуслуги", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он подчеркнул, что за время действия программы доступ к мобильному интернету получили более 36 тысяч жителей региона, из них 30 тысяч – в 2023 году.

https://ria.ru/20231214/nagrada-1915871727.html

https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижегородская область, россия, починок, глеб никитин