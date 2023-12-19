https://ria.ru/20231219/indiya-1916689866.html
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД - РИА Новости, 19.12.2023
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД
Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:19
2023-12-19T13:19
2023-12-19T13:19
индия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758091121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48ee33ef98e99f64f96402ca894cb23b.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. "Граждане Индии не стремятся остаться в РФ на жительство и по завершении своего визита убывают в страну гражданской принадлежности… Но в то же время, как интересный факт, отмечу рост количества граждан Индии, принятых в гражданство. Число в абсолютных цифрах очень небольшое. Это 120 человек. Но по сравнению с прошлым годом оно выросло более чем в три раза", - сказал Адзинов в рамках Индийско-российского бизнес-диалога, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма. "Я отмечаю, что граждане Индии ведут себя в целом законопослушно. По отношению к ним со стороны МВД никакой напряженности нет, мы видим их желание соблюдать законодательство РФ", - добавил представитель министерства.
https://ria.ru/20231219/tovarooborot-1916683942.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758091121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ba8a9165048ae50b3e0cbd3c06e43bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, в мире
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД
МВД: граждане Индии не стремятся остаться в России по истечении срока пребывания
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
"Граждане Индии не стремятся остаться в РФ на жительство и по завершении своего визита убывают в страну гражданской принадлежности… Но в то же время, как интересный факт, отмечу рост количества граждан Индии
, принятых в гражданство. Число в абсолютных цифрах очень небольшое. Это 120 человек. Но по сравнению с прошлым годом оно выросло более чем в три раза", - сказал Адзинов в рамках Индийско-российского бизнес-диалога, который проходит в МИА "Россия сегодня".
По его словам, сейчас в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма.
"Я отмечаю, что граждане Индии ведут себя в целом законопослушно. По отношению к ним со стороны МВД никакой напряженности нет, мы видим их желание соблюдать законодательство РФ", - добавил представитель министерства.
Товарооборот России и Индии достиг 54,7 миллиарда долларов