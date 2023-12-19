https://ria.ru/20231219/indiya-1916689866.html

Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД

Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД - РИА Новости, 19.12.2023

Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД

Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:19

2023-12-19T13:19

2023-12-19T13:19

индия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758091121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48ee33ef98e99f64f96402ca894cb23b.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. "Граждане Индии не стремятся остаться в РФ на жительство и по завершении своего визита убывают в страну гражданской принадлежности… Но в то же время, как интересный факт, отмечу рост количества граждан Индии, принятых в гражданство. Число в абсолютных цифрах очень небольшое. Это 120 человек. Но по сравнению с прошлым годом оно выросло более чем в три раза", - сказал Адзинов в рамках Индийско-российского бизнес-диалога, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма. "Я отмечаю, что граждане Индии ведут себя в целом законопослушно. По отношению к ним со стороны МВД никакой напряженности нет, мы видим их желание соблюдать законодательство РФ", - добавил представитель министерства.

https://ria.ru/20231219/tovarooborot-1916683942.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, россия, в мире