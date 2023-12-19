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Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД - РИА Новости, 19.12.2023
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13:19 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/indiya-1916689866.html
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД - РИА Новости, 19.12.2023
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД
Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:19
2023-12-19T13:19
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. "Граждане Индии не стремятся остаться в РФ на жительство и по завершении своего визита убывают в страну гражданской принадлежности… Но в то же время, как интересный факт, отмечу рост количества граждан Индии, принятых в гражданство. Число в абсолютных цифрах очень небольшое. Это 120 человек. Но по сравнению с прошлым годом оно выросло более чем в три раза", - сказал Адзинов в рамках Индийско-российского бизнес-диалога, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма. "Я отмечаю, что граждане Индии ведут себя в целом законопослушно. По отношению к ним со стороны МВД никакой напряженности нет, мы видим их желание соблюдать законодательство РФ", - добавил представитель министерства.
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индия, россия, в мире
Индия, Россия, В мире
Граждане Индии не стремятся остаться жить в России, сообщили в МВД

МВД: граждане Индии не стремятся остаться в России по истечении срока пребывания

© Фото : из личного архива Бориса ГребенщиковаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : из личного архива Бориса Гребенщикова
Индия . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Граждане Индии не стремятся оставаться жить в России по истечении срока их пребывания, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
"Граждане Индии не стремятся остаться в РФ на жительство и по завершении своего визита убывают в страну гражданской принадлежности… Но в то же время, как интересный факт, отмечу рост количества граждан Индии, принятых в гражданство. Число в абсолютных цифрах очень небольшое. Это 120 человек. Но по сравнению с прошлым годом оно выросло более чем в три раза", - сказал Адзинов в рамках Индийско-российского бизнес-диалога, который проходит в МИА "Россия сегодня".
По его словам, сейчас в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма.
"Я отмечаю, что граждане Индии ведут себя в целом законопослушно. По отношению к ним со стороны МВД никакой напряженности нет, мы видим их желание соблюдать законодательство РФ", - добавил представитель министерства.
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