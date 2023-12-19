https://ria.ru/20231219/indiya-1916665795.html

Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР

Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР - РИА Новости, 19.12.2023

Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР

Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первые три квартала текущего года превысил 3,9 триллиона рублей — такие показатели позволяют обновить... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:38

2023-12-19T11:38

2023-12-19T12:27

экономика

индия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898296055_934:406:2984:1559_1920x0_80_0_0_249a1fd2cd2579b583f5a32933ae75fe.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первые три квартала текущего года превысил 3,9 триллиона рублей — такие показатели позволяют обновить исторический рекорд, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач во время выступления в рамках Индийско-российского бизнес-диалога. "С уверенностью можно сказать, что в этом году мы обновим наш исторический рекорд взаимной торговли. Мне кажется, что это тоже очень серьезный знак и символ того, что то, что мы делаем, мы делаем правильно", — сказал он.Замминистра напомнил, что и в прошедшем году Россия и Индия достигли рекордного объема товарооборота."По данным российской статистики за 2022 год, двусторонний товарооборот между нашими странами в два с лишним раза превысил объем торговли за предыдущий, 2021 год, и составил свыше 2,5 триллиона рублей. При этом очень серьезно выросли и экспорт, и импорт", — уточнил он.Вольвач также добавил, что экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 триллиона рублей. Он отметил, что благодаря принятым Москвой мерам по облегчению импорта из дружественных стран происходит устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели. За первые три квартала он составил 38%, а в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия превысил 47%.Замминистра подчеркнул, что это колоссальные цифры с учетом абсолютных объемов торговли двух стран и "такие темпы действительно удивительные и знаковые".

https://ria.ru/20231207/otnosheniya-1914394650.html

https://ria.ru/20231215/itogi-1916034976.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индия, россия