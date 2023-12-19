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Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР - РИА Новости, 19.12.2023
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11:38 19.12.2023 (обновлено: 12:27 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/indiya-1916665795.html
Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР
Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР - РИА Новости, 19.12.2023
Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР
Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первые три квартала текущего года превысил 3,9 триллиона рублей — такие показатели позволяют обновить... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:38
2023-12-19T12:27
экономика
индия
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первые три квартала текущего года превысил 3,9 триллиона рублей — такие показатели позволяют обновить исторический рекорд, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач во время выступления в рамках Индийско-российского бизнес-диалога. &quot;С уверенностью можно сказать, что в этом году мы обновим наш исторический рекорд взаимной торговли. Мне кажется, что это тоже очень серьезный знак и символ того, что то, что мы делаем, мы делаем правильно&quot;, — сказал он.Замминистра напомнил, что и в прошедшем году Россия и Индия достигли рекордного объема товарооборота."По данным российской статистики за 2022 год, двусторонний товарооборот между нашими странами в два с лишним раза превысил объем торговли за предыдущий, 2021 год, и составил свыше 2,5 триллиона рублей. При этом очень серьезно выросли и экспорт, и импорт", — уточнил он.Вольвач также добавил, что экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 триллиона рублей. Он отметил, что благодаря принятым Москвой мерам по облегчению импорта из дружественных стран происходит устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели. За первые три квартала он составил 38%, а в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия превысил 47%.Замминистра подчеркнул, что это колоссальные цифры с учетом абсолютных объемов торговли двух стран и "такие темпы действительно удивительные и знаковые".
https://ria.ru/20231207/otnosheniya-1914394650.html
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экономика, индия, россия
Экономика, Индия, Россия
Торговый оборот между Россией и Индией будет рекордным, заявили в МЭР

МЭР: торговый оборот с Индией за три квартала превысил 3,9 триллиона рублей

© AP Photo / Prabhjot GillИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Prabhjot Gill
Индия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и Индией за первые три квартала текущего года превысил 3,9 триллиона рублей — такие показатели позволяют обновить исторический рекорд, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач во время выступления в рамках Индийско-российского бизнес-диалога.
«

"С уверенностью можно сказать, что в этом году мы обновим наш исторический рекорд взаимной торговли. Мне кажется, что это тоже очень серьезный знак и символ того, что то, что мы делаем, мы делаем правильно", — сказал он.

Замминистра напомнил, что и в прошедшем году Россия и Индия достигли рекордного объема товарооборота.
"По данным российской статистики за 2022 год, двусторонний товарооборот между нашими странами в два с лишним раза превысил объем торговли за предыдущий, 2021 год, и составил свыше 2,5 триллиона рублей. При этом очень серьезно выросли и экспорт, и импорт", — уточнил он.
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Вольвач также добавил, что экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 триллиона рублей.
Он отметил, что благодаря принятым Москвой мерам по облегчению импорта из дружественных стран происходит устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели. За первые три квартала он составил 38%, а в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия превысил 47%.
Замминистра подчеркнул, что это колоссальные цифры с учетом абсолютных объемов торговли двух стран и "такие темпы действительно удивительные и знаковые".
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