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Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе - РИА Новости, 19.12.2023
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16:39 19.12.2023 (обновлено: 16:43 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ikra-1916755734.html
Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе
Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе - РИА Новости, 19.12.2023
Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе
Объем производства в РФ красной икры вырос более чем в два раза в связи с рекордным вылом лососевых, но пока цены на нее не сильно ниже в сравнении с прошлым... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:39
2023-12-19T16:43
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем производства в РФ красной икры вырос более чем в два раза в связи с рекордным вылом лососевых, но пока цены на нее не сильно ниже в сравнении с прошлым годом, а более заметное снижение начнется после Нового года и продолжится к Масленице, считает глава Рыбного союза Александр Панин. "Уверен, что к Масленице икра будет более доступна, но при этом можно будет выбрать приемлемую по качеству", - сообщил Панин журналистам. По оценкам аналитического центра Рыбного союза, по итогам года объем производства икры лососевых видов рыб на фоне роста вылова увеличится в 2,5 раза, до 25 тысяч тонн; на сегодня производство уже достигло 23 тысяч тонн. Между тем, в связи с высокими выловами и недостатком производственных мощностей выработанная икра может оказаться неоднородной по качеству, считает Панин. Такая ситуация, по его словам, сопровождает каждый рыбный год - производственные мощности спроектированы с запасом, но их все равно порой не хватает, поэтому "рыбаки в попытке переварить весь этот большой объем снижают качество производимой продукции – это касается и рыбы, и икры". "Не самая качественная икра имеет тенденцию быстрее окисляться, бродить, а это будет давить на трейдеров и продавцов с тем, чтобы как можно быстрее реализовать эти объемы, что в свою очередь будет оказывать давление на цену (к Масленице - ред.)", - пояснил он. Между тем, на новогоднем столе икра будет самая лучшая: по словам Панина, продавцы к празднику в первую очередь стремятся реализовать качественную продукцию, и ее цена в опте и рознице пока не столь существенно отличается прошлого года - от 2,5 тысячи рублей за килограмм, в рознице пока гораздо выше. "Но объективных предпосылок для роста цен на икру нет. Считаю, что после нового года будет корректировка в сторону снижения, как раз под давлением фактора большого количества икры", - добавил он. В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, в 2021 году (нечетный) - около 23 тысяч тонн. Стоимость килограмма красной икры в России в ноябре впервые с конца прошлого года опустилась ниже шести тысяч рублей и составила 5 974 рубля, следует из данных Росстата.
https://ria.ru/20231217/ikra-1916276205.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе

Глава Рыбного союза Панин: красная икра в России к Масленице будет еще дешевле

© iStock.com / Ilia NesolenyiКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© iStock.com / Ilia Nesolenyi
Красная икра. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем производства в РФ красной икры вырос более чем в два раза в связи с рекордным вылом лососевых, но пока цены на нее не сильно ниже в сравнении с прошлым годом, а более заметное снижение начнется после Нового года и продолжится к Масленице, считает глава Рыбного союза Александр Панин.
"Уверен, что к Масленице икра будет более доступна, но при этом можно будет выбрать приемлемую по качеству", - сообщил Панин журналистам. По оценкам аналитического центра Рыбного союза, по итогам года объем производства икры лососевых видов рыб на фоне роста вылова увеличится в 2,5 раза, до 25 тысяч тонн; на сегодня производство уже достигло 23 тысяч тонн.
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Между тем, в связи с высокими выловами и недостатком производственных мощностей выработанная икра может оказаться неоднородной по качеству, считает Панин. Такая ситуация, по его словам, сопровождает каждый рыбный год - производственные мощности спроектированы с запасом, но их все равно порой не хватает, поэтому "рыбаки в попытке переварить весь этот большой объем снижают качество производимой продукции – это касается и рыбы, и икры".
"Не самая качественная икра имеет тенденцию быстрее окисляться, бродить, а это будет давить на трейдеров и продавцов с тем, чтобы как можно быстрее реализовать эти объемы, что в свою очередь будет оказывать давление на цену (к Масленице - ред.)", - пояснил он.
Между тем, на новогоднем столе икра будет самая лучшая: по словам Панина, продавцы к празднику в первую очередь стремятся реализовать качественную продукцию, и ее цена в опте и рознице пока не столь существенно отличается прошлого года - от 2,5 тысячи рублей за килограмм, в рознице пока гораздо выше. "Но объективных предпосылок для роста цен на икру нет. Считаю, что после нового года будет корректировка в сторону снижения, как раз под давлением фактора большого количества икры", - добавил он.
В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, в 2021 году (нечетный) - около 23 тысяч тонн. Стоимость килограмма красной икры в России в ноябре впервые с конца прошлого года опустилась ниже шести тысяч рублей и составила 5 974 рубля, следует из данных Росстата.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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