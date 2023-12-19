https://ria.ru/20231219/ikra-1916755734.html

Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе

Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе - РИА Новости, 19.12.2023

Красная икра в России будет еще дешевле, считают в Рыбном союзе

Объем производства в РФ красной икры вырос более чем в два раза в связи с рекордным вылом лососевых, но пока цены на нее не сильно ниже в сравнении с прошлым... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:39

2023-12-19T16:39

2023-12-19T16:43

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем производства в РФ красной икры вырос более чем в два раза в связи с рекордным вылом лососевых, но пока цены на нее не сильно ниже в сравнении с прошлым годом, а более заметное снижение начнется после Нового года и продолжится к Масленице, считает глава Рыбного союза Александр Панин. "Уверен, что к Масленице икра будет более доступна, но при этом можно будет выбрать приемлемую по качеству", - сообщил Панин журналистам. По оценкам аналитического центра Рыбного союза, по итогам года объем производства икры лососевых видов рыб на фоне роста вылова увеличится в 2,5 раза, до 25 тысяч тонн; на сегодня производство уже достигло 23 тысяч тонн. Между тем, в связи с высокими выловами и недостатком производственных мощностей выработанная икра может оказаться неоднородной по качеству, считает Панин. Такая ситуация, по его словам, сопровождает каждый рыбный год - производственные мощности спроектированы с запасом, но их все равно порой не хватает, поэтому "рыбаки в попытке переварить весь этот большой объем снижают качество производимой продукции – это касается и рыбы, и икры". "Не самая качественная икра имеет тенденцию быстрее окисляться, бродить, а это будет давить на трейдеров и продавцов с тем, чтобы как можно быстрее реализовать эти объемы, что в свою очередь будет оказывать давление на цену (к Масленице - ред.)", - пояснил он. Между тем, на новогоднем столе икра будет самая лучшая: по словам Панина, продавцы к празднику в первую очередь стремятся реализовать качественную продукцию, и ее цена в опте и рознице пока не столь существенно отличается прошлого года - от 2,5 тысячи рублей за килограмм, в рознице пока гораздо выше. "Но объективных предпосылок для роста цен на икру нет. Считаю, что после нового года будет корректировка в сторону снижения, как раз под давлением фактора большого количества икры", - добавил он. В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, в 2021 году (нечетный) - около 23 тысяч тонн. Стоимость килограмма красной икры в России в ноябре впервые с конца прошлого года опустилась ниже шести тысяч рублей и составила 5 974 рубля, следует из данных Росстата.

https://ria.ru/20231217/ikra-1916276205.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)