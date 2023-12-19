Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации
Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для участников СВО
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района БашкирииМясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района Башкирии
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
УФА, 19 дек – РИА Новости. Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для земляков, участвующих в спецоперации, чтобы у бойцов появилось предновогоднее настроение, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Иглинского района.
"В районе организован сбор гуманитарной помощи бойцам. В сборе участвуют почти все жители муниципалитета. Многие принесли гусей из частного подворья. Было решено запечь гусиное мясо для участников спецоперации, ведь им на месте с этим не справиться", - рассказал собеседник агентства.
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района БашкирииМясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района Башкирии
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
Запеканием гусей занимались повара всех пяти школ села Иглино.
"Женщины сначала мариновали мясо, потом с любовью выпекали. Предновогоднее угощение мы уже отправили нашим бойцам вместе с гуманитарным конвоем от всего Иглинского района", - сообщили в пресс-службе районной мэрии.
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района БашкирииМясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района Башкирии
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации