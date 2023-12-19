https://ria.ru/20231219/gusi-1916760649.html

Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации

Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации - РИА Новости, 19.12.2023

Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации

Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для земляков, участвующих в спецоперации, чтобы у бойцов появилось предновогоднее настроение, сообщили РИА РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:51

2023-12-19T16:51

2023-12-19T16:51

надежные люди

республика башкортостан

иглинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916751705_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f9337662a0252b469a335d6eca548ebb.jpg

УФА, 19 дек – РИА Новости. Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для земляков, участвующих в спецоперации, чтобы у бойцов появилось предновогоднее настроение, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Иглинского района. "В районе организован сбор гуманитарной помощи бойцам. В сборе участвуют почти все жители муниципалитета. Многие принесли гусей из частного подворья. Было решено запечь гусиное мясо для участников спецоперации, ведь им на месте с этим не справиться", - рассказал собеседник агентства. Запеканием гусей занимались повара всех пяти школ села Иглино. "Женщины сначала мариновали мясо, потом с любовью выпекали. Предновогоднее угощение мы уже отправили нашим бойцам вместе с гуманитарным конвоем от всего Иглинского района", - сообщили в пресс-службе районной мэрии.

республика башкортостан

иглинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, иглинский район