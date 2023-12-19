Рейтинг@Mail.ru
Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:51 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/gusi-1916760649.html
Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации
Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации - РИА Новости, 19.12.2023
Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации
Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для земляков, участвующих в спецоперации, чтобы у бойцов появилось предновогоднее настроение, сообщили РИА РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:51
2023-12-19T16:51
надежные люди
республика башкортостан
иглинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916751705_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f9337662a0252b469a335d6eca548ebb.jpg
УФА, 19 дек – РИА Новости. Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для земляков, участвующих в спецоперации, чтобы у бойцов появилось предновогоднее настроение, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Иглинского района. "В районе организован сбор гуманитарной помощи бойцам. В сборе участвуют почти все жители муниципалитета. Многие принесли гусей из частного подворья. Было решено запечь гусиное мясо для участников спецоперации, ведь им на месте с этим не справиться", - рассказал собеседник агентства. Запеканием гусей занимались повара всех пяти школ села Иглино. "Женщины сначала мариновали мясо, потом с любовью выпекали. Предновогоднее угощение мы уже отправили нашим бойцам вместе с гуманитарным конвоем от всего Иглинского района", - сообщили в пресс-службе районной мэрии.
республика башкортостан
иглинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916751705_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b28f3debf70329e0326c4ca17a996dde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика башкортостан, иглинский район
Надежные люди, Республика Башкортостан, Иглинский район
Жительницы Башкирии запекли мясо гусей для участников спецоперации

Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для участников СВО

© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района БашкирииМясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района Башкирии
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
Читать ria.ru в
УФА, 19 дек – РИА Новости. Жительницы башкирского села Иглино запекли мясо гусей для земляков, участвующих в спецоперации, чтобы у бойцов появилось предновогоднее настроение, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Иглинского района.
"В районе организован сбор гуманитарной помощи бойцам. В сборе участвуют почти все жители муниципалитета. Многие принесли гусей из частного подворья. Было решено запечь гусиное мясо для участников спецоперации, ведь им на месте с этим не справиться", - рассказал собеседник агентства.
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района БашкирииМясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района Башкирии
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
Запеканием гусей занимались повара всех пяти школ села Иглино.
"Женщины сначала мариновали мясо, потом с любовью выпекали. Предновогоднее угощение мы уже отправили нашим бойцам вместе с гуманитарным конвоем от всего Иглинского района", - сообщили в пресс-службе районной мэрии.
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района БашкирииМясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : пресс-служба администрации Иглинского района Башкирии
Мясо гусей запекли жительницы Башкирии для участников спецоперации
 
Надежные людиРеспублика БашкортостанИглинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала