Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы произошел провал грунта - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/grunt-1916794595.html
На северо-востоке Москвы произошел провал грунта
На северо-востоке Москвы произошел провал грунта - РИА Новости, 19.12.2023
На северо-востоке Москвы произошел провал грунта
Большой провал грунта площадью порядка четырех квадратных метров и глубиной 1,3 метра образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:38
2023-12-19T18:38
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151523/97/1515239771_0:187:1912:1263_1920x0_80_0_0_f38e1f6c3bae7750f620792b52290d2c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большой провал грунта площадью порядка четырех квадратных метров и глубиной 1,3 метра образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На проезжей части улицы Декабристов возле дома 51 произошел большой провал грунта - 2 метра на 1,8 (метра - ред.), глубина - метр тридцать", - сказал собеседник агентства. По его словам, место происшествия огорожено, вызваны аварийные службы.
https://ria.ru/20230603/grunt-1875930393.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151523/97/1515239771_77:0:1837:1320_1920x0_80_0_0_24980ab67f4b24ac220010b5a1640319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-востоке Москвы произошел провал грунта

В Москве на улице Декабристов произошел провал грунта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и МЧС
Сотрудники полиции и МЧС - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большой провал грунта площадью порядка четырех квадратных метров и глубиной 1,3 метра образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На проезжей части улицы Декабристов возле дома 51 произошел большой провал грунта - 2 метра на 1,8 (метра - ред.), глубина - метр тридцать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место происшествия огорожено, вызваны аварийные службы.
Дорога - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт
3 июня, 11:53
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала