https://ria.ru/20231219/grunt-1916794595.html

На северо-востоке Москвы произошел провал грунта

На северо-востоке Москвы произошел провал грунта - РИА Новости, 19.12.2023

На северо-востоке Москвы произошел провал грунта

Большой провал грунта площадью порядка четырех квадратных метров и глубиной 1,3 метра образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:38

2023-12-19T18:38

2023-12-19T18:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большой провал грунта площадью порядка четырех квадратных метров и глубиной 1,3 метра образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На проезжей части улицы Декабристов возле дома 51 произошел большой провал грунта - 2 метра на 1,8 (метра - ред.), глубина - метр тридцать", - сказал собеседник агентства. По его словам, место происшествия огорожено, вызваны аварийные службы.

https://ria.ru/20230603/grunt-1875930393.html

москва

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2023

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происшествия, москва