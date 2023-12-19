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В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку - РИА Новости, 19.12.2023
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13:05 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/glyba-1916687283.html
В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку
В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку - РИА Новости, 19.12.2023
В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку
Трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля, сообщают СУСК России по области и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:05
2023-12-19T13:05
происшествия
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля, сообщают СУСК России по области и прокуратура региона. "Предварительно установлено, что на одной из улиц Кировского района города Ярославля произошёл сход снежной глыбы на трехлетнюю девочку. Она госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - говорится в сообщении СУСК. В рамках доследственной проверки будут установлены лица, ответственные за своевременную очистку крыш от снега. Прокуратура региона уточняет, что снег сошел с крыши административного здания на Республиканской улице. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании здания в зимний период, включая оценку законности действий должностных лиц", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20231219/sneg-1916667779.html
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происшествия, ярославль, россия
Происшествия, Ярославль, Россия
В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку

В Ярославле госпитализировали трехлетнюю девочку после падения снежной глыбы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСосульки на крыше дома
Сосульки на крыше дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сосульки на крыше дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля, сообщают СУСК России по области и прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что на одной из улиц Кировского района города Ярославля произошёл сход снежной глыбы на трехлетнюю девочку. Она госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - говорится в сообщении СУСК.
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В рамках доследственной проверки будут установлены лица, ответственные за своевременную очистку крыш от снега.
Прокуратура региона уточняет, что снег сошел с крыши административного здания на Республиканской улице.
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании здания в зимний период, включая оценку законности действий должностных лиц", - сообщает прокуратура.
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