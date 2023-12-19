https://ria.ru/20231219/glyba-1916687283.html

В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку

В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку - РИА Новости, 19.12.2023

В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку

Трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля, сообщают СУСК России по области и... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:05

2023-12-19T13:05

2023-12-19T13:05

происшествия

ярославль

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916648563_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_cd879a960ba80037824ef589d80ed011.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля, сообщают СУСК России по области и прокуратура региона. "Предварительно установлено, что на одной из улиц Кировского района города Ярославля произошёл сход снежной глыбы на трехлетнюю девочку. Она госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - говорится в сообщении СУСК. В рамках доследственной проверки будут установлены лица, ответственные за своевременную очистку крыш от снега. Прокуратура региона уточняет, что снег сошел с крыши административного здания на Республиканской улице. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании здания в зимний период, включая оценку законности действий должностных лиц", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20231219/sneg-1916667779.html

https://ria.ru/20231218/sosulki-1916562649.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, россия