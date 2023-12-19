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Путин вручил Героям России государственные награды - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 19.12.2023 (обновлено: 19:53 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/geroi-1916760530.html
Путин вручил Героям России государственные награды
Путин вручил Героям России государственные награды - РИА Новости, 19.12.2023
Путин вручил Героям России государственные награды
Владимир Путин после заседания расширенной коллегии Минобороны наградил Героев России. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:50
2023-12-19T19:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин после заседания расширенной коллегии Минобороны наградил Героев России. "За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Сегодня рад вручить вам эти государственные награды. В ходе специальной военной операции вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках — действовали профессионально, мужественно, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами", — сказал президент.Он поблагодарил всех награжденных и их однополчан за храбрость и силу духа."Золотые Звезды" получили:Как подчеркнул Путин, вся страна и гордится, и верит в своих героев, которым приходится действовать в сложной обстановке, преодолевать серьезные испытания.&quot;Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины&quot;, — заключил президент.Герой Российской Федерации — высшее звание, которое присваивает президент за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
https://ria.ru/20231219/geroy-1916808972.html
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Путин вручает "Золотые Звезды" Героям России
Путин вручает золотые звезды Героям России. Президент в ходе церемонии отметил, что страна добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет.
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин вручил Героям России государственные награды

Путин после коллегии Минобороны наградил Героев России госнаградами

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин после заседания расширенной коллегии Минобороны наградил Героев России.
«
"За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Сегодня рад вручить вам эти государственные награды. В ходе специальной военной операции вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках — действовали профессионально, мужественно, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами", — сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Герою Российской Федерации рядовому Евгению Кудинову - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Герои России рассказали о боях, за которые получили награду
Вчера, 19:43
Он поблагодарил всех награжденных и их однополчан за храбрость и силу духа.
"Золотые Звезды" получили:
  • подполковник Сергей Ирхин;
  • майор Андрей Митяшин;
  • капитан Айнур Сафиуллин;
  • старший лейтенант Роман Дебелый;
  • лейтенант Темирлан Абуталимов;
  • младший лейтенант Алексей Спесивцев;
  • сержант Евгений Супаков;
  • младший сержант Вячеслав Мацкевич;
  • рядовой Евгений Кудинов.
Как подчеркнул Путин, вся страна и гордится, и верит в своих героев, которым приходится действовать в сложной обстановке, преодолевать серьезные испытания.
«

"Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины", — заключил президент.

Герой Российской Федерации — высшее звание, которое присваивает президент за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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