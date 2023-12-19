https://ria.ru/20231219/geroi-1916760530.html

Путин вручил Героям России государственные награды

Путин вручил Героям России государственные награды - РИА Новости, 19.12.2023

Путин вручил Героям России государственные награды

Владимир Путин после заседания расширенной коллегии Минобороны наградил Героев России. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:50

2023-12-19T16:50

2023-12-19T19:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин после заседания расширенной коллегии Минобороны наградил Героев России. "За доблестное выполнение боевых задач вы удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Сегодня рад вручить вам эти государственные награды. В ходе специальной военной операции вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках — действовали профессионально, мужественно, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами", — сказал президент.Он поблагодарил всех награжденных и их однополчан за храбрость и силу духа."Золотые Звезды" получили:Как подчеркнул Путин, вся страна и гордится, и верит в своих героев, которым приходится действовать в сложной обстановке, преодолевать серьезные испытания."Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины", — заключил президент.Герой Российской Федерации — высшее звание, которое присваивает президент за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

https://ria.ru/20231219/geroy-1916808972.html

https://ria.ru/20231219/abutalimov-1916670024.html

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Путин вручает "Золотые Звезды" Героям России Путин вручает золотые звезды Героям России. Президент в ходе церемонии отметил, что страна добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет. 2023-12-19T16:50 true PT0M41S

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безопасность, россия, владимир путин