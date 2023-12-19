https://ria.ru/20231219/geroi-1916680873.html
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны - РИА Новости, 19.12.2023
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:36
2023-12-19T12:36
2023-12-19T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840268869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faef85e8e08135216ec29106ea44c4e7.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В планах у президента награждение Героев Российской Федерации", - сказал он. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840268869_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_9878bae979d1d6bc98644c77cd122385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны
Песков: Путин во время коллегии Минобороны наградит Героев России
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В планах у президента награждение Героев Российской Федерации", - сказал он.
На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт