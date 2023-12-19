https://ria.ru/20231219/geroi-1916680873.html

Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны

Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны - РИА Новости, 19.12.2023

Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:36

2023-12-19T12:36

2023-12-19T12:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В планах у президента награждение Героев Российской Федерации", - сказал он. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.

https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр