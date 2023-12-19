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Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/geroi-1916680873.html
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны - РИА Новости, 19.12.2023
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:36
2023-12-19T12:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В планах у президента награждение Героев Российской Федерации", - сказал он. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html
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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны

Песков: Путин во время коллегии Минобороны наградит Героев России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, наградит Героев России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В планах у президента награждение Героев Российской Федерации", - сказал он.
На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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