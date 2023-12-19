https://ria.ru/20231219/germaniya-1916802748.html

В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена

В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена - РИА Новости, 19.12.2023

В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена

Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:09

2023-12-19T19:09

2023-12-19T19:50

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов, говорится в заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.Первоначальный проект бюджета Германии на 2024 год предусматривал помощь Украине в размере 4 миллиардов евро, однако затем сообщалось об увеличении финансирования до 8 миллиардов евро. Затем, однако, в связи с решением конституционного суда об изъятии из бюджета 60 миллиардов евро, проект бюджета был отозван на пересмотр. В опубликованном заявлении Хебештрайт утверждает, что парламент ФРГ может принять окончательно утвердить бюджет 2 февраля, а также перечисляет основные предлагаемые меры."Замена бундесвером (вооруженные силы ФРГ - ред.) переданного Украине оружия финансируется из специальных фондов Бундесвера. Это означает, что первоначально запланированные в федеральном бюджете средства на укрепление Украины могут быть сокращены на 520 миллионов евро", - говорится в заявлении.При этом, утверждается, что правительство ФРГ готово будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Украины потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916807720.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916748149.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, украина, в мире, нато, бундесвер германии, сергей лавров, россия