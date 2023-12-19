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В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена - РИА Новости, 19.12.2023
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19:09 19.12.2023 (обновлено: 19:50 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/germaniya-1916802748.html
В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена
В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена - РИА Новости, 19.12.2023
В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена
Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:09
2023-12-19T19:50
германия
украина
в мире
нато
бундесвер германии
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов, говорится в заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.Первоначальный проект бюджета Германии на 2024 год предусматривал помощь Украине в размере 4 миллиардов евро, однако затем сообщалось об увеличении финансирования до 8 миллиардов евро. Затем, однако, в связи с решением конституционного суда об изъятии из бюджета 60 миллиардов евро, проект бюджета был отозван на пересмотр. В опубликованном заявлении Хебештрайт утверждает, что парламент ФРГ может принять окончательно утвердить бюджет 2 февраля, а также перечисляет основные предлагаемые меры."Замена бундесвером (вооруженные силы ФРГ - ред.) переданного Украине оружия финансируется из специальных фондов Бундесвера. Это означает, что первоначально запланированные в федеральном бюджете средства на укрепление Украины могут быть сокращены на 520 миллионов евро", - говорится в заявлении.При этом, утверждается, что правительство ФРГ готово будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Украины потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231219/byudzhet-1916807720.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916748149.html
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германия, украина, в мире, нато, бундесвер германии, сергей лавров, россия
Германия, Украина, В мире, НАТО, Бундесвер Германии, Сергей Лавров, Россия
В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена

В Германии допустили, что помощь Украине будет сокращена на 520 миллионов евро

© Фото : Unsplash / Martin GuidoБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на 550 миллионов евро в связи с корректировкой бюджетных планов, говорится в заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
Первоначальный проект бюджета Германии на 2024 год предусматривал помощь Украине в размере 4 миллиардов евро, однако затем сообщалось об увеличении финансирования до 8 миллиардов евро. Затем, однако, в связи с решением конституционного суда об изъятии из бюджета 60 миллиардов евро, проект бюджета был отозван на пересмотр. В опубликованном заявлении Хебештрайт утверждает, что парламент ФРГ может принять окончательно утвердить бюджет 2 февраля, а также перечисляет основные предлагаемые меры.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Парламент Германии планирует утвердить скандальный бюджет в начале февраля
Вчера, 19:37
«
"Замена бундесвером (вооруженные силы ФРГ - ред.) переданного Украине оружия финансируется из специальных фондов Бундесвера. Это означает, что первоначально запланированные в федеральном бюджете средства на укрепление Украины могут быть сокращены на 520 миллионов евро", - говорится в заявлении.
При этом, утверждается, что правительство ФРГ готово будет в 2024 году прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Украины потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вице-канцлер ФРГ призвал быть готовыми к увеличению расходов на Украину
Вчера, 16:19
 
ГерманияУкраинаВ миреНАТОБундесвер ГерманииСергей ЛавровРоссия
 
 
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