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Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе - РИА Новости, 19.12.2023
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06:16 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/gaza-1916626421.html
Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе
Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе - РИА Новости, 19.12.2023
Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе
Оставшиеся в городе Рафах в секторе Газа мирные жители живут в катастрофических условиях - без одежды, связи, воды, еды и при практически непрекращающихся... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:16
2023-12-19T06:16
в мире
рафах (провинция)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оставшиеся в городе Рафах в секторе Газа мирные жители живут в катастрофических условиях - без одежды, связи, воды, еды и при практически непрекращающихся авиаударах со стороны Израиля, рассказал журналистам эвакуированный в РФ из Газы врач. "У меня там остались мои родные братья с жёнами и детьми на границе, в городе Рафах. Они живут в очень сложных, очень некомфортных условиях. Они в школах живут, там дождь идёт, там комнат нет, воды - нет, связи (мобильной - ред.) - нет, одеял - нет, одежды - нет, чистой воды - нет, еды - нет", - рассказал он. Мужчина рассказал, что в больницах города и аптеках закончились медикаменты, а сам он потерял из-за авиаудара по больнице Газы отца. По его словам, в регионе "война очень ужасная". "Мы потеряли отца, у нас разбомбили дом, и мы все потеряли, и сейчас мы приехали сюда и здесь очень комфортно, и поддержали мою семью и моих близких. Я был на связи с сотрудниками МЧС постоянно, они сделали все", - сообщил эвакуированный. Мужчина поблагодарил Россию за всю оказанную помощь и эвакуацию, подчеркнув, что Россия уважает жизни других людей, заботится о них. "Мы знаем позицию России, она всегда за людей, за прекращение войны", - сказал он. Эвакуированный выразил надежду, что война закончится в ближайшее время. Спецборт МЧС России 18 декабря доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан, в "Домодедово" прибыли 73 человека, в том числе 45 детей.
https://ria.ru/20231219/gaza-1916622451.html
рафах (провинция)
россия
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, рафах (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Рафах (провинция), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа
Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе

Эвакуированный: мирные жители в Рафахе находятся в очень сложных условиях

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оставшиеся в городе Рафах в секторе Газа мирные жители живут в катастрофических условиях - без одежды, связи, воды, еды и при практически непрекращающихся авиаударах со стороны Израиля, рассказал журналистам эвакуированный в РФ из Газы врач.
«
"У меня там остались мои родные братья с жёнами и детьми на границе, в городе Рафах. Они живут в очень сложных, очень некомфортных условиях. Они в школах живут, там дождь идёт, там комнат нет, воды - нет, связи (мобильной - ред.) - нет, одеял - нет, одежды - нет, чистой воды - нет, еды - нет", - рассказал он.
Мужчина рассказал, что в больницах города и аптеках закончились медикаменты, а сам он потерял из-за авиаудара по больнице Газы отца.
По его словам, в регионе "война очень ужасная". "Мы потеряли отца, у нас разбомбили дом, и мы все потеряли, и сейчас мы приехали сюда и здесь очень комфортно, и поддержали мою семью и моих близких. Я был на связи с сотрудниками МЧС постоянно, они сделали все", - сообщил эвакуированный.
Мужчина поблагодарил Россию за всю оказанную помощь и эвакуацию, подчеркнув, что Россия уважает жизни других людей, заботится о них. "Мы знаем позицию России, она всегда за людей, за прекращение войны", - сказал он.
Эвакуированный выразил надежду, что война закончится в ближайшее время.
Спецборт МЧС России 18 декабря доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан, в "Домодедово" прибыли 73 человека, в том числе 45 детей.
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В миреРафах (провинция)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаСектор Газа
 
 
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