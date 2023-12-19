https://ria.ru/20231219/gaza-1916626421.html

Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе

Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе - РИА Новости, 19.12.2023

Эвакуированный врач рассказал о сложных условиях мирных жителей в Рафахе

Оставшиеся в городе Рафах в секторе Газа мирные жители живут в катастрофических условиях - без одежды, связи, воды, еды и при практически непрекращающихся... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:16

2023-12-19T06:16

2023-12-19T06:16

в мире

рафах (провинция)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b11481579d96de1dfdc17df1364b002.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оставшиеся в городе Рафах в секторе Газа мирные жители живут в катастрофических условиях - без одежды, связи, воды, еды и при практически непрекращающихся авиаударах со стороны Израиля, рассказал журналистам эвакуированный в РФ из Газы врач. "У меня там остались мои родные братья с жёнами и детьми на границе, в городе Рафах. Они живут в очень сложных, очень некомфортных условиях. Они в школах живут, там дождь идёт, там комнат нет, воды - нет, связи (мобильной - ред.) - нет, одеял - нет, одежды - нет, чистой воды - нет, еды - нет", - рассказал он. Мужчина рассказал, что в больницах города и аптеках закончились медикаменты, а сам он потерял из-за авиаудара по больнице Газы отца. По его словам, в регионе "война очень ужасная". "Мы потеряли отца, у нас разбомбили дом, и мы все потеряли, и сейчас мы приехали сюда и здесь очень комфортно, и поддержали мою семью и моих близких. Я был на связи с сотрудниками МЧС постоянно, они сделали все", - сообщил эвакуированный. Мужчина поблагодарил Россию за всю оказанную помощь и эвакуацию, подчеркнув, что Россия уважает жизни других людей, заботится о них. "Мы знаем позицию России, она всегда за людей, за прекращение войны", - сказал он. Эвакуированный выразил надежду, что война закончится в ближайшее время. Спецборт МЧС России 18 декабря доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан, в "Домодедово" прибыли 73 человека, в том числе 45 детей.

https://ria.ru/20231219/gaza-1916622451.html

рафах (провинция)

россия

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафах (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа