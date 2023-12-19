https://ria.ru/20231219/garant-1916716054.html

Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин

Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин

Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:44

2023-12-19T14:44

2023-12-19T15:02

украина

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он напомнил, что свои западные территории Украина получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель.

https://ria.ru/20231219/nato-1916722056.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

украина, россия, в мире, владимир путин