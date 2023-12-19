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Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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14:44 19.12.2023 (обновлено: 15:02 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/garant-1916716054.html
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин
Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:44
2023-12-19T15:02
украина
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он напомнил, что свои западные территории Украина получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель.
https://ria.ru/20231219/nato-1916722056.html
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украина, россия, в мире, владимир путин
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин

Путин: Россия была единственным гарантом целостности и суверенитета Украины

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Он напомнил, что свои западные территории Украина получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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