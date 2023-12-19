https://ria.ru/20231219/garant-1916716054.html
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин
Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:44
2023-12-19T14:44
2023-12-19T15:02
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россия
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он напомнил, что свои западные территории Украина получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель.
https://ria.ru/20231219/nato-1916722056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, владимир путин
Украина, Россия, В мире, Владимир Путин
Россия была единственным гарантом суверенитета Украины, заявил Путин
Путин: Россия была единственным гарантом целостности и суверенитета Украины