https://ria.ru/20231219/gaishnik-1916747896.html
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 19.12.2023
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП
Суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Госавтоинспекции на Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП, в котором погиб человек, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:19
2023-12-19T16:19
2023-12-19T16:20
происшествия
авто
краснодарский край
приморско-ахтарск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Госавтоинспекции на Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП, в котором погиб человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Сотрудник Госавтоинспекции за рулём Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал влево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек. "Суд ходатайство удовлетворил, поместив фигуранта под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении. По данным Следственного управления, сотрудник управлял иномаркой, не находясь при исполнении должностных обязанностей.
https://ria.ru/20231219/legkovushka-1916736899.html
краснодарский край
приморско-ахтарск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край, приморско-ахтарск, россия
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Россия
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, пьяным устроившего смертельное ДТП