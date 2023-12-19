https://ria.ru/20231219/gaishnik-1916747896.html

На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП

На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 19.12.2023

На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП

Суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Госавтоинспекции на Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП, в котором погиб человек, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:19

2023-12-19T16:19

2023-12-19T16:20

происшествия

авто

краснодарский край

приморско-ахтарск

россия

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КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Госавтоинспекции на Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП, в котором погиб человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Сотрудник Госавтоинспекции за рулём Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал влево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек. "Суд ходатайство удовлетворил, поместив фигуранта под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении. По данным Следственного управления, сотрудник управлял иномаркой, не находясь при исполнении должностных обязанностей.

https://ria.ru/20231219/legkovushka-1916736899.html

краснодарский край

приморско-ахтарск

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происшествия, авто, краснодарский край, приморско-ахтарск, россия