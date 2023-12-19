Рейтинг@Mail.ru
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 19.12.2023 (обновлено: 16:20 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/gaishnik-1916747896.html
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 19.12.2023
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП
Суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Госавтоинспекции на Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП, в котором погиб человек, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:19
2023-12-19T16:20
происшествия
авто
краснодарский край
приморско-ахтарск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Госавтоинспекции на Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП, в котором погиб человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Сотрудник Госавтоинспекции за рулём Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал влево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек. "Суд ходатайство удовлетворил, поместив фигуранта под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении. По данным Следственного управления, сотрудник управлял иномаркой, не находясь при исполнении должностных обязанностей.
https://ria.ru/20231219/legkovushka-1916736899.html
краснодарский край
приморско-ахтарск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодарский край, приморско-ахтарск, россия
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Россия
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, устроившего смертельное ДТП

На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, пьяным устроившего смертельное ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Госавтоинспекции на Кубани, севшего за руль пьяным и устроившего ДТП, в котором погиб человек, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее в прокуратуре Кубани заявили, что в воскресенье в Приморско-Ахтарске произошла авария. Сотрудник Госавтоинспекции за рулём Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал влево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек.
«
"Суд ходатайство удовлетворил, поместив фигуранта под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.
По данным Следственного управления, сотрудник управлял иномаркой, не находясь при исполнении должностных обязанностей.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Курганской области легковушка ночью попала под грузовик, погибли трое
Вчера, 15:44
 
ПроисшествияАвтоКраснодарский крайПриморско-АхтарскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала