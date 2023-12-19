https://ria.ru/20231219/front-1916721577.html

"Идут вперед": Зеленскому передали ужасные новости с фронта

"Идут вперед": Зеленскому передали ужасные новости с фронта - РИА Новости, 19.12.2023

"Идут вперед": Зеленскому передали ужасные новости с фронта

Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены сдаваться, поскольку у них наблюдается критическая нехватка различного вида оборудования и авиации, заявил немецкий... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:00

2023-12-19T15:00

2023-12-19T15:00

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены сдаваться, поскольку у них наблюдается критическая нехватка различного вида оборудования и авиации, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Мы видим, как украинцы сдаются <…>. Это реальность. <…> У украинцев плохое обмундирование, у них нет никакой поддержки с воздуха, никакого противотанкового оружия", — отметил он.Репке подчеркнул, что на некоторых участках фронта состояние, ВСУ настолько плачевное, что у них нет даже дронов, а линия обороны невероятно слаба."Русские продвигаются вперед", — резюмировал он.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.

https://ria.ru/20231219/prevoskhodstvo-1916663765.html

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в мире, вооруженные силы украины, bild