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"Идут вперед": Зеленскому передали ужасные новости с фронта
"Идут вперед": Зеленскому передали ужасные новости с фронта - РИА Новости, 19.12.2023
"Идут вперед": Зеленскому передали ужасные новости с фронта
Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены сдаваться, поскольку у них наблюдается критическая нехватка различного вида оборудования и авиации, заявил немецкий... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:00
2023-12-19T15:00
2023-12-19T15:00
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены сдаваться, поскольку у них наблюдается критическая нехватка различного вида оборудования и авиации, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Мы видим, как украинцы сдаются <…>. Это реальность. <…> У украинцев плохое обмундирование, у них нет никакой поддержки с воздуха, никакого противотанкового оружия", — отметил он.Репке подчеркнул, что на некоторых участках фронта состояние, ВСУ настолько плачевное, что у них нет даже дронов, а линия обороны невероятно слаба."Русские продвигаются вперед", — резюмировал он.Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
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в мире, вооруженные силы украины, bild
В мире, Вооруженные силы Украины, Bild
"Идут вперед": Зеленскому передали ужасные новости с фронта
Журналист Репке: ВСУ приходится сдаваться из-за отсутствия техники и авиации
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Солдаты Вооруженных сил Украины вынуждены сдаваться, поскольку у них наблюдается критическая нехватка различного вида оборудования и авиации, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild
.
"Мы видим, как украинцы сдаются <…>. Это реальность. <…> У украинцев плохое обмундирование, у них нет никакой поддержки с воздуха, никакого противотанкового оружия", — отметил он.
"Отчаяние": состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста
Репке подчеркнул, что на некоторых участках фронта состояние, ВСУ настолько плачевное, что у них нет даже дронов, а линия обороны невероятно слаба.
"Русские продвигаются вперед", — резюмировал он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать применение боеприпасов, пока российская армия ведет ответный огонь по их позициям с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
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