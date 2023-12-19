https://ria.ru/20231219/flot-1916744864.html

Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком

Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком - РИА Новости, 19.12.2023

Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком

Все российские военные флоты находятся в боеготовности, заявил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов журналистам во вторник. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:07

2023-12-19T16:07

2023-12-19T16:07

безопасность

николай евменов

вмф рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все российские военные флоты находятся в боеготовности, заявил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов журналистам во вторник. "Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия", - сказал главком, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ ещё один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения. Нынешний год, отметил военачальник, был для Военно-морского флота насыщенным. "Провели ряд масштабных учений. Особенно хочу отметить учения в Арктике. Провели учения "Океанский щит" с задействованием нескольких флотов. По приёму новой техники: под руководством верховного главнокомандующего приняты два атомных ракетных крейсера - стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности", - сказал он. "Кроме того, в этом году помимо атомных подводных лодок в состав ВМФ вошли дизельные подводные лодки, надводные корабли класса "корвет", малые ракетные корабли и сейчас готовимся к приёму корабля дальней морской зоны, ещё одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты. Помимо боевых кораблей в состав ВМФ в этом году вошли суда обеспечения", - добавил главком.

https://ria.ru/20231130/podlodki-1912790340.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, николай евменов, вмф рф