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Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком - РИА Новости, 19.12.2023
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16:07 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/flot-1916744864.html
Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком
Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком - РИА Новости, 19.12.2023
Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком
Все российские военные флоты находятся в боеготовности, заявил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов журналистам во вторник. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:07
2023-12-19T16:07
безопасность
николай евменов
вмф рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все российские военные флоты находятся в боеготовности, заявил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов журналистам во вторник. "Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия", - сказал главком, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ ещё один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения. Нынешний год, отметил военачальник, был для Военно-морского флота насыщенным. "Провели ряд масштабных учений. Особенно хочу отметить учения в Арктике. Провели учения "Океанский щит" с задействованием нескольких флотов. По приёму новой техники: под руководством верховного главнокомандующего приняты два атомных ракетных крейсера - стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности", - сказал он. "Кроме того, в этом году помимо атомных подводных лодок в состав ВМФ вошли дизельные подводные лодки, надводные корабли класса "корвет", малые ракетные корабли и сейчас готовимся к приёму корабля дальней морской зоны, ещё одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты. Помимо боевых кораблей в состав ВМФ в этом году вошли суда обеспечения", - добавил главком.
https://ria.ru/20231130/podlodki-1912790340.html
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безопасность, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Николай Евменов, ВМФ РФ
Все российские военные флоты находятся в боеготовности, сообщил главком

Евменов: все российские военные флоты находятся в боеготовности

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкУчение противодиверсионных сил в Балтийске
Учение противодиверсионных сил в Балтийске - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Учение противодиверсионных сил в Балтийске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все российские военные флоты находятся в боеготовности, заявил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов журналистам во вторник.
"Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия", - сказал главком, отвечая на соответствующий вопрос.
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Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ ещё один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения. Нынешний год, отметил военачальник, был для Военно-морского флота насыщенным.
"Провели ряд масштабных учений. Особенно хочу отметить учения в Арктике. Провели учения "Океанский щит" с задействованием нескольких флотов. По приёму новой техники: под руководством верховного главнокомандующего приняты два атомных ракетных крейсера - стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности", - сказал он.
"Кроме того, в этом году помимо атомных подводных лодок в состав ВМФ вошли дизельные подводные лодки, надводные корабли класса "корвет", малые ракетные корабли и сейчас готовимся к приёму корабля дальней морской зоны, ещё одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты. Помимо боевых кораблей в состав ВМФ в этом году вошли суда обеспечения", - добавил главком.
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