https://ria.ru/20231219/evropa-1916715023.html

Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин

Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин

США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:39

2023-12-19T14:39

2023-12-19T14:53

россия

европа

москва

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин."Их (США – ред.) очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Всё время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: "Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой". Да мы и сейчас не собираемся", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html

россия

европа

москва

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Варвара Скокшина

россия, европа, москва, в мире, владимир путин