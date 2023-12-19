https://ria.ru/20231219/evropa-1916715023.html
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин
США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:39
2023-12-19T14:39
2023-12-19T14:53
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин."Их (США – ред.) очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Всё время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: "Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой". Да мы и сейчас не собираемся", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, москва, в мире, владимир путин
Россия, Европа, Москва, В мире, Владимир Путин
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин
Путин: Россия не собиралась и сейчас не планирует воевать с Европой