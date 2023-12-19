Рейтинг@Mail.ru
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 19.12.2023 (обновлено: 14:53 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/evropa-1916715023.html
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин
США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:39
2023-12-19T14:53
россия
европа
москва
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b06dce2bfd622af33863823bf59c049.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин."Их (США – ред.) очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Всё время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: "Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой". Да мы и сейчас не собираемся", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7a8e3939343d6721465407cc3b350c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, москва, в мире, владимир путин
Россия, Европа, Москва, В мире, Владимир Путин
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Путин

Путин: Россия не собиралась и сейчас не планирует воевать с Европой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Их (США – ред.) очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Всё время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: "Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой". Да мы и сейчас не собираемся", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Евромайдан - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Запад не смог свинтить Киев под себя политическими методами, заявил Путин
Вчера, 14:52
 
РоссияЕвропаМоскваВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала