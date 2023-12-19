https://ria.ru/20231219/es-1916732496.html

Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд

Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд - РИА Новости, 19.12.2023

Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд

Нескольким представителям стран ЕС ограничили въезд в Россию в ответ на очередной пакет санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:34

2023-12-19T15:34

2023-12-19T18:25

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Нескольким представителям стран ЕС ограничили въезд в Россию в ответ на очередной пакет санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел."В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в публикации на сайте ведомства.Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, коммерческих организаций и о гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Также в перечень попали представители структур, причастных к преследованию российских чиновников за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий" и занимающихся созданием "трибунала" против руководства страны.Кроме того, ограничения коснулись участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела России и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента.В МИД подчеркнули, что Москва и дальше будет своевременно и адекватно реагировать на любые недружественные действия со стороны Запада. Накануне Совет ЕС утвердил новый, двенадцатый пакет санкций против России. Он включает в себя импортно-экспортные ограничения, в частности, на поставки алмазов, изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для ПО. Также Брюссель обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Помимо этого, ЕС расширил персональные санкции против ряда физлиц и организаций.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.

https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916694260.html

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россия, евросоюз, в мире