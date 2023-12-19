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В Европарламенте обрушились с обвинениями на ЕС из-за Украины
В Европарламенте обрушились с обвинениями на ЕС из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2023
В Европарламенте обрушились с обвинениями на ЕС из-за Украины
Политики ЕС виновны в начале и дальнейшем разжигании конфликтов на Украине и в секторе Газа, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T05:29
2023-12-19T05:29
2023-12-19T05:29
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Политики ЕС виновны в начале и дальнейшем разжигании конфликтов на Украине и в секторе Газа, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес."Почему политики поддерживают разжигание войны, а не мир? Им было недостаточно конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать Израиль", — заявил Уоллес.Евродепутат также задался вопросом о том, чьим интересам служат политики Запада, провоцируя конфликты на Украине и в Газе.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, украина, россия, израиль, владимир путин, евросоюз, хамас, европарламент
В мире, Украина, Россия, Израиль, Владимир Путин, Евросоюз, ХАМАС, Европарламент
В Европарламенте обрушились с обвинениями на ЕС из-за Украины
Депутат ЕП Уоллес обвинил политиков ЕС в начале конфликтов на Украине и в Газе