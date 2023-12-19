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Российским бизнесам придется платить больше за экспатов, заявили в МВД - РИА Новости, 19.12.2023
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12:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ekspaty-1916675979.html
Российским бизнесам придется платить больше за экспатов, заявили в МВД
Российским бизнесам придется платить больше за экспатов, заявили в МВД - РИА Новости, 19.12.2023
Российским бизнесам придется платить больше за экспатов, заявили в МВД
Порог оплаты работодателей за иностранных высококвалифицированных специалистов вырастет в 2024 году до 750 тысяч рублей в квартал, сообщил заместитель... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:14
2023-12-19T12:14
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Порог оплаты работодателей за иностранных высококвалифицированных специалистов вырастет в 2024 году до 750 тысяч рублей в квартал, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. Сейчас минимальная оплата труда экспата - 167 тысяч рублей в месяц, будет - 250 тысяч рублей в месячном измерении, то есть лимит вырастет в 1,5 раза. "Требования к высококвалифицированным специалистам в следующем году поменяются. В РФ повышается порог оплаты для высококвалифицированных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал. Сейчас эта цифра помесячно измеряется – это 167 тысяч (рублей). С учетом курсовой разницы, это приемлемая цена для отечественных работодателей за профессионального специалиста", - сказал Адзинов в рамках Индийско-Российского бизнес-диалога, который проходит в "России сегодня". По его словам, за девять месяцев МВД оформило 8,3 тысячи разрешений на работу для граждан Индии - это каждое десятое разрешение, которое оформляет министерство. При этом на 10% выросло количество квалифицированных специалистов из Индии, и 1,3 тысячи человек получили разрешения на работу, а еще тысячи граждан Индии получили разрешение на работу как высококвалифицированные специалисты. Всего, по статистике МВД, в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма.
https://ria.ru/20211125/rossiya-1760692105.html
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россия, индия
Россия, Индия
Российским бизнесам придется платить больше за экспатов, заявили в МВД

Адзинов: российским бизнесам придется платить больше за экспатов

© Depositphotos.com / gstockstudioСотрудники офиса
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Depositphotos.com / gstockstudio
Сотрудники офиса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Порог оплаты работодателей за иностранных высококвалифицированных специалистов вырастет в 2024 году до 750 тысяч рублей в квартал, сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
Сейчас минимальная оплата труда экспата - 167 тысяч рублей в месяц, будет - 250 тысяч рублей в месячном измерении, то есть лимит вырастет в 1,5 раза.
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"Требования к высококвалифицированным специалистам в следующем году поменяются. В РФ повышается порог оплаты для высококвалифицированных специалистов до 750 тысяч рублей в квартал. Сейчас эта цифра помесячно измеряется – это 167 тысяч (рублей). С учетом курсовой разницы, это приемлемая цена для отечественных работодателей за профессионального специалиста", - сказал Адзинов в рамках Индийско-Российского бизнес-диалога, который проходит в "России сегодня".
По его словам, за девять месяцев МВД оформило 8,3 тысячи разрешений на работу для граждан Индии - это каждое десятое разрешение, которое оформляет министерство. При этом на 10% выросло количество квалифицированных специалистов из Индии, и 1,3 тысячи человек получили разрешения на работу, а еще тысячи граждан Индии получили разрешение на работу как высококвалифицированные специалисты.
Всего, по статистике МВД, в России находятся около 50 тысяч граждан Индии. Большинство из них приехали для учебы, работы или туризма.
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