Экономика Украины потеряла миллиард евро из-за блокировки границы с Польшей
Балин: экономика Украины потеряла 1 млрд евро из-за блокировки границы с Польшей
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Экономика Украины понесла более 1 миллиарда евро убытков из-за блокировки границы польскими перевозчиками, заявил во вторник вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной - "Медыка - Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец - Корчева". В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков.
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"Экономика Украины потеряла более 1 миллиарда евро из-за блокады. Польша несет еще большие экономические потери", - сказал Балин на брифинге.
Кроме того, по его мнению, ситуация с блокадой такова, что большинство украинских водителей вряд ли вернутся к праздникам домой.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.