https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html

Экономика Украины потеряла миллиард евро из-за блокировки границы с Польшей

Экономика Украины потеряла миллиард евро из-за блокировки границы с Польшей - РИА Новости, 19.12.2023

Экономика Украины потеряла миллиард евро из-за блокировки границы с Польшей

Экономика Украины понесла более 1 миллиарда евро убытков из-за блокировки границы польскими перевозчиками, заявил во вторник вице-президент украинской... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:13

2023-12-19T16:13

2023-12-19T16:13

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украина

евросоюз

польша

словакия

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Экономика Украины понесла более 1 миллиарда евро убытков из-за блокировки границы польскими перевозчиками, заявил во вторник вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной - "Медыка - Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец - Корчева". В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков. "Экономика Украины потеряла более 1 миллиарда евро из-за блокады. Польша несет еще большие экономические потери", - сказал Балин на брифинге. По его словам, за день простоя на границе украинские перевозчики теряют около 300-350 евро за каждый грузовик. Поэтому сейчас они ищут способы минимизировать убытки, перенаправляя грузовики через границу с другими странами, в частности Словакией, Венгрией и Румынией. Кроме того, по его мнению, ситуация с блокадой такова, что большинство украинских водителей вряд ли вернутся к праздникам домой. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231219/putin-1916730024.html

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в мире, украина, евросоюз, польша, словакия, всемирная торговая организация (вто)