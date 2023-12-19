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Жительница Екатеринбурга держала взаперти 13-летнюю дочь - РИА Новости, 19.12.2023
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08:16 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ekaterinburg-1916631366.html
Жительница Екатеринбурга держала взаперти 13-летнюю дочь
Жительница Екатеринбурга держала взаперти 13-летнюю дочь - РИА Новости, 19.12.2023
Жительница Екатеринбурга держала взаперти 13-летнюю дочь
Свердловские следователи проводят проверку в отношении жительницы Екатеринбурга, которая держала 13-летнюю дочь взаперти в квартире с антисанитарными условиями... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:16
2023-12-19T08:16
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку в отношении жительницы Екатеринбурга, которая держала 13-летнюю дочь взаперти в квартире с антисанитарными условиями и запрещала ей ходить в школу, сообщает региональное управление СК РФ. "Проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи также дадут правовую оценку действиям или возможному бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Как добавил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственного ребенка. "Сотрудники полиции из службы ПДН совместно со специалистами органов опеки намерены рассмотреть вопрос о лишении женщины родительских прав в связи с тем, что ее младший ребенок не проходит обучение в установленном порядке, а также из-за большого наличия религиозных атрибутов, среди которых большой крест размером от пола до потолка, портрет Распутина и многое другое. Сама девочка сейчас находится в больнице. Ее мать прошла краткий курс лечения в специализированной больнице, она отпущена домой. Семья будет находиться под пристальным контролем сотрудников территориального ОВД", - сказал представитель полиции.
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916518101.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Жительница Екатеринбурга держала взаперти 13-летнюю дочь

Жительница Екатеринбурга держала взаперти 13-летнюю дочь в антисанитарии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Свердловские следователи проводят проверку в отношении жительницы Екатеринбурга, которая держала 13-летнюю дочь взаперти в квартире с антисанитарными условиями и запрещала ей ходить в школу, сообщает региональное управление СК РФ.
"Проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи также дадут правовую оценку действиям или возможному бездействию должностных лиц органов системы профилактики.
Как добавил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственного ребенка.
"Сотрудники полиции из службы ПДН совместно со специалистами органов опеки намерены рассмотреть вопрос о лишении женщины родительских прав в связи с тем, что ее младший ребенок не проходит обучение в установленном порядке, а также из-за большого наличия религиозных атрибутов, среди которых большой крест размером от пола до потолка, портрет Распутина и многое другое. Сама девочка сейчас находится в больнице. Ее мать прошла краткий курс лечения в специализированной больнице, она отпущена домой. Семья будет находиться под пристальным контролем сотрудников территориального ОВД", - сказал представитель полиции.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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