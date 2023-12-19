https://ria.ru/20231219/duraki-1916622793.html

"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость

"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость - РИА Новости, 19.12.2023

"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость

Украинцы не способны грамотно распорядиться деньгами от США, потому что не владеют даже азами стратегии, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:52

2023-12-19T04:52

2023-12-19T04:52

специальная военная операция на украине

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татьяна попова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинцы не способны грамотно распорядиться деньгами от США, потому что не владеют даже азами стратегии, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой на личном YouTube-канале."Ну, дадим мы вам эти деньги. <...>. Дальше что? Вот эти ваши, <...>, специалисты, не понимающие даже базовых вещей, <...>, ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление", — с негодованием отметил офицер.По мнению Табаха, украинцам не стоит возлагать больших ожиданий на денежную помощь от Запада. Финансовую поддержку в любом случае не получится потратить на действительно нужные ВСУ виды вооружений, в том числе авиацию и ПВО, считает капитан."С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава", — предупредил бывший чиновник НАТО.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html

https://ria.ru/20231219/bilet-1916618375.html

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в мире, сша, украина, татьяна попова, вооруженные силы украины, нато