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"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/duraki-1916622793.html
"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость
"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость - РИА Новости, 19.12.2023
"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость
Украинцы не способны грамотно распорядиться деньгами от США, потому что не владеют даже азами стратегии, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:52
2023-12-19T04:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
татьяна попова
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинцы не способны грамотно распорядиться деньгами от США, потому что не владеют даже азами стратегии, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой на личном YouTube-канале."Ну, дадим мы вам эти деньги. &lt;...&gt;. Дальше что? Вот эти ваши, &lt;...&gt;, специалисты, не понимающие даже базовых вещей, &lt;...&gt;, ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление", — с негодованием отметил офицер.По мнению Табаха, украинцам не стоит возлагать больших ожиданий на денежную помощь от Запада. Финансовую поддержку в любом случае не получится потратить на действительно нужные ВСУ виды вооружений, в том числе авиацию и ПВО, считает капитан."С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава", — предупредил бывший чиновник НАТО.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231219/molekuly-1916615497.html
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в мире, сша, украина, татьяна попова, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Татьяна Попова, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость

Капитан 1-го ранга Табах: украинцы не имеют даже базовых познаний в стратегии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинцы не способны грамотно распорядиться деньгами от США, потому что не владеют даже азами стратегии, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой на личном YouTube-канале.
"Ну, дадим мы вам эти деньги. <...>. Дальше что? Вот эти ваши, <...>, специалисты, не понимающие даже базовых вещей, <...>, ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление", — с негодованием отметил офицер.
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По мнению Табаха, украинцам не стоит возлагать больших ожиданий на денежную помощь от Запада. Финансовую поддержку в любом случае не получится потратить на действительно нужные ВСУ виды вооружений, в том числе авиацию и ПВО, считает капитан.
«
"С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава", — предупредил бывший чиновник НАТО.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаТатьяна ПоповаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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