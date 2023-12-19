https://ria.ru/20231219/drony-1916749344.html

"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России

"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 19.12.2023

"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России

Российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне спецоперации, что парализует работу ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:25

2023-12-19T16:25

2023-12-19T16:25

безопасность

технологии

россия

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне спецоперации, что парализует работу ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Русские активно используют FPV-дроны. Раньше говорили, что в день они запускают семьдесят — восемьдесят дронов, а сейчас — более ста. У них уже есть дроны с камерами ночного видения, их возможности увеличиваются. А у нас есть? А мы это производим? Нет", — отметил он.Кривонос также подчеркнул, что украинская армия не поспевает за технологическим развитием российской."Враг нас обогнал, и сейчас он работает значительно мощнее", — подытожил отставной генерал.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации. Новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.

https://ria.ru/20231219/prevoskhodstvo-1916663765.html

https://ria.ru/20231219/plan-1916647205.html

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безопасность, технологии, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины