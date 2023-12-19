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"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России
"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 19.12.2023
"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России
Российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне спецоперации, что парализует работу ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:25
2023-12-19T16:25
2023-12-19T16:25
безопасность
технологии
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне спецоперации, что парализует работу ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Русские активно используют FPV-дроны. Раньше говорили, что в день они запускают семьдесят — восемьдесят дронов, а сейчас — более ста. У них уже есть дроны с камерами ночного видения, их возможности увеличиваются. А у нас есть? А мы это производим? Нет", — отметил он.Кривонос также подчеркнул, что украинская армия не поспевает за технологическим развитием российской."Враг нас обогнал, и сейчас он работает значительно мощнее", — подытожил отставной генерал.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации. Новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
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безопасность, технологии, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Нас обогнали": украинский генерал забил тревогу из-за маневра России
Генерал Кривонос: российские FPV-дроны оказывают сильное давление на ВСУ
МОСКВА, 19 дек
— РИА Новости.
Российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне спецоперации, что парализует работу ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире
телеканала "Прямой".
"Русские активно используют FPV-дроны. Раньше говорили, что в день они запускают семьдесят — восемьдесят дронов, а сейчас — более ста. У них уже есть дроны с камерами ночного видения, их возможности увеличиваются. А у нас есть? А мы это производим? Нет", — отметил он.
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Кривонос также подчеркнул, что украинская армия не поспевает за технологическим развитием российской.
"Враг нас обогнал, и сейчас он работает значительно мощнее", — подытожил отставной генерал.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации. Новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.
FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России
в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
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