https://ria.ru/20231219/drony-1916695314.html

Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин

Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин

Даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб, это ни в коем случае нельзя пропускать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:41

2023-12-19T13:41

2023-12-19T14:23

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб, это ни в коем случае нельзя пропускать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны."Конечно, наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие там дрончики, которые летают – нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать", - подчеркнул Путин.По его словам, "с этим нужно работать".

https://ria.ru/20231218/bespilotniki-1916393250.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин