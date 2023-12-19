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Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
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13:41 19.12.2023 (обновлено: 14:23 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/drony-1916695314.html
Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин
Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин
Даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб, это ни в коем случае нельзя пропускать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:41
2023-12-19T14:23
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб, это ни в коем случае нельзя пропускать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны."Конечно, наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие там дрончики, которые летают – нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать", - подчеркнул Путин.По его словам, "с этим нужно работать".
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Даже маленькие дроны наносят ущерб, напомнил Путин

Путин: даже маленькие дроны наносят ущерб, это нельзя пропускать

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб, это ни в коем случае нельзя пропускать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
"Конечно, наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие там дрончики, которые летают – нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать", - подчеркнул Путин.
По его словам, "с этим нужно работать".
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