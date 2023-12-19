https://ria.ru/20231219/drony-1916656369.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:01
2023-12-19T11:01
2023-12-19T11:01
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
ПВО за сутки сбила шесть украинских БПЛА над Херсонской и Запорожской областями
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области
и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники.
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