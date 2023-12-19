https://ria.ru/20231219/drony-1916656369.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2023

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:01

2023-12-19T11:01

2023-12-19T11:01

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

херсонская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, херсонская область , безопасность