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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/drony-1916656369.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 19.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:01
2023-12-19T11:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231219/bespilotnik-1916642944.html
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запорожская область, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов

ПВО за сутки сбила шесть украинских БПЛА над Херсонской и Запорожской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской и Запорожской областями, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
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