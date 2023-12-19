https://ria.ru/20231219/dron-1916687422.html
Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона в Подмосковье
Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2023
Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона в Подмосковье
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Одинцовского района Московской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:06
2023-12-19T13:06
2023-12-19T13:12
специальная военная операция на украине
одинцовский район
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Одинцовского района Московской области, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого декабря в 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области", - говорится в сообщении.
одинцовский район
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одинцовский район, московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Россия
Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона в Подмосковье
Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон в Одинцовском городском округе