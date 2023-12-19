https://ria.ru/20231219/dron-1916687422.html

Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона в Подмосковье

Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона в Подмосковье - РИА Новости, 19.12.2023

Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона в Подмосковье

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Одинцовского района Московской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:06

2023-12-19T13:06

2023-12-19T13:12

специальная военная операция на украине

одинцовский район

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Одинцовского района Московской области, сообщили в Минобороны РФ."Девятнадцатого декабря в 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области", - говорится в сообщении.

одинцовский район

московская область (подмосковье)

россия

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2023

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одинцовский район, московская область (подмосковье), россия