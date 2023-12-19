Украина утратила достоинство и движется к катастрофе, заявил Арестович*
Арестович: Украина утратила достоинство и движется к катастрофе
Алексей Арестович. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества заявил, что Украина утратила достоинство и движется к катастрофе.
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"Чуда не произошло – Запад так и не согласовал помощь Украине. К обществу начинают доходить сигналы, что не всё так радужно, как казалось ещё месяц назад: возможная мобилизация женщин с закрытием границ для всех, проблемы в экономике, усиление общей мобилизации, проблемы на фронте, проблемы с помощью, от которой мы тотально зависим. Мы уже начинаем уставать", - написал Арестович* в своем Telegram-канале.
Он также задается вопросом, что ждет Украину, ведь страна потеряла обороноспособность "из-за отсутствия мотивации и управляемости государства", а Россия продолжает сохранять наступательный потенциал, имея мотивированный личный состав, собственное производство техники и боеприпасов.
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"Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе... Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью", - подчеркнул Арестович*.
Против Арестовича* на Украине заведено уголовное дело по статье "Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".
Ранее в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Кроме того, 15 декабря Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине от ЕС в размере 50 миллиардов долларов. Внеочередной саммит, посвященный в том числе согласованию финансовой помощи для Украины, пройдет 1 февраля 2024 года.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов