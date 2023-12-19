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Российские военные отразили три атаки ВСУ у Марьинки
Российские военные отразили три атаки ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 19.12.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ у Марьинки
Российские войска отразили три атаки ВСУ около Марьинки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:59
2023-12-19T10:59
2023-12-19T11:30
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские войска отразили три атаки ВСУ около Марьинки, сообщили в Минобороны. "На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад украинской армии в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих, а также три бронетранспортера и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе российские военные за сутки поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили три атаки ВСУ у Марьинки
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных