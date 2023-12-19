https://ria.ru/20231219/donetskoe-1916656071.html

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Марьинки

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Марьинки - РИА Новости, 19.12.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Марьинки

Российские войска отразили три атаки ВСУ около Марьинки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:59

2023-12-19T10:59

2023-12-19T11:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906851261_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_51bbdb50511c7220e3f337147fdf43e1.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российские войска отразили три атаки ВСУ около Марьинки, сообщили в Минобороны. "На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад украинской армии в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих, а также три бронетранспортера и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе российские военные за сутки поразили артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20231219/ssha-1916654273.html

россия

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность