Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/donetsk-1916774970.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:39
2023-12-19T17:39
кировский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях не сообщается. Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, украинские войска в 15.35 выпустили по этому же району еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231219/svo-1916684590.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении.
О последствиях не сообщается.
Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, украинские войска в 15.35 выпустили по этому же району еще три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Парк Центра славянской культуры в Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Вчера, 12:50
 
Кировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала