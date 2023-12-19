https://ria.ru/20231219/donetsk-1916774970.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:39

2023-12-19T17:39

2023-12-19T17:39

кировский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях не сообщается. Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, украинские войска в 15.35 выпустили по этому же району еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20231219/svo-1916684590.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия