https://ria.ru/20231219/donetsk-1916774970.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:39
2023-12-19T17:39
2023-12-19T17:39
кировский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях не сообщается. Представительство ранее сообщало, что ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, украинские войска в 15.35 выпустили по этому же району еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231219/svo-1916684590.html
кировский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка